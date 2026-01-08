La fuerte estrategia de Telefe para competir con el debut de Mirtha Legrand en Mar del Plata

Tanto El Trece como Telefe continúan ajustando su programación para adaptarse a la temporada de verano. En ese contexto, buscan fortalecerse en las noches de los sábados, un horario en el que muchas familias optan por quedarse en casa.
Telefe planea una jugada maestra para competir este sábado 10 de diciembre con el debut desde Mar del Plata de La Noche de Mirtha Legrand. Pasá y enterate cuál es el as bajo la manga que tiene preparado la señal.
Así, la señal del solcito ya tiene definida la vuelta de La Noche de Mirtha Legrand desde Mar del Plata, con una nueva temporada desde la Costa que promete dar que hablar y con la Chiqui al frente de la conducción. Por su parte, el canal de las pelotitas no planea facilitarle la pelea por el rating y, por ese motivo, apuesta a una edición especial de MasterChef Celebrity.
Así, según la información a la que pudo acceder PrimiciasYa, "este sábado, a las 21, llegará un programa especial con Wanda, el jurado y los protagonistas de las cocinas más famosas del mundo reaccionando a los momentos más destacados de la semana".
"Comentarios sin filtro, secretos de las estaciones y todo lo que nadie se animó a decir frente a los platos. Es el momento de descubrir la otra cara de la competencia", sumaron, acerca de la dinámica que tendrá la emisión.
Por su parte, la histórica conductora de 98 años recibirá en su Mesaza a figuras centrales de la música popular argentina. Por un lado, estarán Lucía y Joaquín Galán, el reconocido dúo Pimpinela, responsables de una extensa trayectoria marcada por canciones románticas que trascendieron generaciones. Además, participarán Soledad Pastorutti y su hermana Natalia, quienes volverán a compartir espacio.
El 6 de diciembre de 2026, Yanina Latorre tuvo su esperado debut en MasterChef Celebrity (Telefe) y, como era de esperarse, no pasó inadvertida. Fiel a su estilo frontal, la panelista irrumpió en la cocina más famosa del país con chicanas, pases de factura y comentarios filosos que sorprendieron al jurado y dejaron al descubierto tensiones y conflictos latentes entre algunos de los participantes.
Tras la emisión del programa en el que reemplazó a Maxi López, Yanina —actualmente de vacaciones— se comunicó con su ciclo SQP (América TV), donde Majo Martino reveló un clima de malestar puertas adentro del reality. Según contó, varios concursantes estarían incómodos con el exfutbolista por ser el favorito de la señal televisiva. Al punto que, se animaron a "apostar" que él sería el ganador.
De acuerdo a la información que compartió Martino, el enojo no tendría que ver con lo personal, sino con lo competitivo. “A nivel competencia no se lo bancan; a nivel amigo, sí. Viste que Ian le dice ‘Presidente’, todo. Les molestó que él se fuera; dicen: ‘Este se va, viene, está fresco’. Todo el mundo dice que es el ganador”, aseguró la panelista al aire.
Luego de ese comentario, Yanina redobló la apuesta y lanzó su teoría sobre el posible desenlace del certamen: “Para mí, sí. Yo pienso que es el ganador; si no, no me hubieran llamado a mí. Llamaron a Claudia y después a mí”. Y cerró con una frase contundente: “Se dieron todos cuenta de que al tipo lo quieren mantener en el programa”.