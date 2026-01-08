La fuerte estrategia de Telefe para competir con el debut de Mirtha Legrand en Mar del Plata

MasterChef Celebrity

Por su parte, la histórica conductora de 98 años recibirá en su Mesaza a figuras centrales de la música popular argentina. Por un lado, estarán Lucía y Joaquín Galán, el reconocido dúo Pimpinela, responsables de una extensa trayectoria marcada por canciones románticas que trascendieron generaciones. Además, participarán Soledad Pastorutti y su hermana Natalia, quienes volverán a compartir espacio.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el posible ganador de MasterChef Celebrity

El 6 de diciembre de 2026, Yanina Latorre tuvo su esperado debut en MasterChef Celebrity (Telefe) y, como era de esperarse, no pasó inadvertida. Fiel a su estilo frontal, la panelista irrumpió en la cocina más famosa del país con chicanas, pases de factura y comentarios filosos que sorprendieron al jurado y dejaron al descubierto tensiones y conflictos latentes entre algunos de los participantes.

Tras la emisión del programa en el que reemplazó a Maxi López, Yanina —actualmente de vacaciones— se comunicó con su ciclo SQP (América TV), donde Majo Martino reveló un clima de malestar puertas adentro del reality. Según contó, varios concursantes estarían incómodos con el exfutbolista por ser el favorito de la señal televisiva. Al punto que, se animaron a "apostar" que él sería el ganador.

De acuerdo a la información que compartió Martino, el enojo no tendría que ver con lo personal, sino con lo competitivo. “A nivel competencia no se lo bancan; a nivel amigo, sí. Viste que Ian le dice ‘Presidente’, todo. Les molestó que él se fuera; dicen: ‘Este se va, viene, está fresco’. Todo el mundo dice que es el ganador”, aseguró la panelista al aire.

Luego de ese comentario, Yanina redobló la apuesta y lanzó su teoría sobre el posible desenlace del certamen: “Para mí, sí. Yo pienso que es el ganador; si no, no me hubieran llamado a mí. Llamaron a Claudia y después a mí”. Y cerró con una frase contundente: “Se dieron todos cuenta de que al tipo lo quieren mantener en el programa”.