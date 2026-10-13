La mesa política del Gobierno se reúne con el foco puesto en el Congreso

El Gobierno busca negociar con bloques aliados para que el jueves no den quorum en la sesión convocada por la oposición para este jueves al mediodía en Diputados. Allí, los bloques opositores buscarán revocar el DNU 70/23, que contempla la derogación de varias leyes, como la de la venta de tierras a extranjeros.

El argumento del Gobierno para defender el DNU 70 se centra en las implicancias que traería que sea derogado en forma completa. Esa medida dejaría sin efecto decenas de desregulaciones económicas, por lo que volverían a entrar en vigencia algunas leyes anuladas por el gobierno de Milei apenas asumió, como son las de alquileres, de góndolas y de abastecimiento.

Para contrarrestar el llamado de la oposición, el oficialismo convocó a otra sesión en Diputados para el 21 de octubre, donde intentará votar el proyecto de inviolabilidad de la Propiedad Privada con los cambios aprobados en la media sanción del Senado, que dejó afuera las modificaciones a la ley de tierras.

Con esos cambios, la Casa Rosada busca que los bloques aliados dejen sin quorum la sesión de este jueves, en tanto se compromete a tratar el límite a la extranjerización de tierras la próxima semana.

Por otro lado, el Gobierno busca deslegitimar con una nueva apelación judicial, los reclamos de docentes y estudiantes para que se aplique la ley de financiamiento universitario.

A la marcha convocada para este mismo jueves frente al Congreso se sumaron distintas fuerzas políticas y sociales de la oposición, como los gremios nucleados en la CGT, que amenazan con concretar otra marcha masiva en contra del Gobierno.

A su vez, en relación con los debates pendientes antes de fin de año, el oficialismo busca acelerar en el Senado la ley de reforma electoral para eliminar o suspender las PASO y aprobar el Presupuesto 2027.

En paralelo, el oficialismo convocó para este martes al mediodía en Diputados a iniciar el debate del proyecto de Presupuesto en la comisión que lleva el mismo nombre. Al evento asistirá el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Carlos Guberman.