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La mesa política del Gobierno se reúne con el foco puesto en el Congreso

El oficialismo busca definir, entre otros temas, la estrategia de cara a la sesión convocada por la oposición para el jueves en Diputados por la derogación del DNU 70/23. Mientras, negocia con gobernadores la eliminación o suspensión de las PASO.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Karina Milei reúne a la mesa política este martes en Casa Rosada (Foto: archivo).

Karina Milei reúne a la mesa política este martes en Casa Rosada (Foto: archivo).

La mesa política, con Karina Milei a la cabeza, se reúne este martes para definir su estrategia en una semana en la que el oficialismo buscará frenar la sesión convocada por la oposición para este jueves para derogar el DNU 70/23, mientras en las calles se realizará la quinta marcha universitaria en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento.

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El encuentro de la mesa política está pautado para las 13, con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el resto de los integrantes: el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de gabinete, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem.

No participará de la reunión el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, respaldado por Javier Milei en las últimas horas, ya que se encuentra en Bangkok, Tailandia, para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional. Allí, Caputo espera que el FMI defina la sexta revisión del programa y le otorgue un eventual waiver por el incumplimiento de algunas de las metas fiscales trazadas en el programa.

El DNU 70/23, en el centro del debate

Entre los temas a analizar en la mesa política figuran la ley de financiamiento universitario, el debate de los proyectos para morigerar la morosidad de las familias argentinas y el presupuesto en Discapacidad.

El Gobierno busca negociar con bloques aliados para que el jueves no den quorum en la sesión convocada por la oposición para este jueves al mediodía en Diputados. Allí, los bloques opositores buscarán revocar el DNU 70/23, que contempla la derogación de varias leyes, como la de la venta de tierras a extranjeros.

El argumento del Gobierno para defender el DNU 70 se centra en las implicancias que traería que sea derogado en forma completa. Esa medida dejaría sin efecto decenas de desregulaciones económicas, por lo que volverían a entrar en vigencia algunas leyes anuladas por el gobierno de Milei apenas asumió, como son las de alquileres, de góndolas y de abastecimiento.

Para contrarrestar el llamado de la oposición, el oficialismo convocó a otra sesión en Diputados para el 21 de octubre, donde intentará votar el proyecto de inviolabilidad de la Propiedad Privada con los cambios aprobados en la media sanción del Senado, que dejó afuera las modificaciones a la ley de tierras.

Con esos cambios, la Casa Rosada busca que los bloques aliados dejen sin quorum la sesión de este jueves, en tanto se compromete a tratar el límite a la extranjerización de tierras la próxima semana.

Por otro lado, el Gobierno busca deslegitimar con una nueva apelación judicial, los reclamos de docentes y estudiantes para que se aplique la ley de financiamiento universitario.

A la marcha convocada para este mismo jueves frente al Congreso se sumaron distintas fuerzas políticas y sociales de la oposición, como los gremios nucleados en la CGT, que amenazan con concretar otra marcha masiva en contra del Gobierno.

A su vez, en relación con los debates pendientes antes de fin de año, el oficialismo busca acelerar en el Senado la ley de reforma electoral para eliminar o suspender las PASO y aprobar el Presupuesto 2027.

En paralelo, el oficialismo convocó para este martes al mediodía en Diputados a iniciar el debate del proyecto de Presupuesto en la comisión que lleva el mismo nombre. Al evento asistirá el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Carlos Guberman.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Mesa política: Se reúne este martes para definir la estrategia del oficialismo en una semana clave con sesiones opositoras.
  • Sesión opositora: Se prevé una sesión el jueves para tratar la derogación del DNU 70/23 y otras leyes polémicas.
  • Presupuesto 2027: Este martes inicia el debate en comisiones del proyecto presupuestario para el año 2027.
Resumen generado por Thinkindot AI
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