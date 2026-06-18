La fuerte declaración de Javier Milei contra Florencia Peña tras la polémica por el padre de Messi

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y medios de comunicación a través de sus redes sociales luego de que la actriz Florencia Peña anunciara la noticia falsa del fallecimiento de Jorge, el papá de Lionel Messi, en medio del Mundial 2026.
El Presidente cuestionó el tratamiento de información vinculada a la vida privada de un ciudadano y apuntó contra sectores de la prensa. También diferenció la reacción de un canal de streaming de la actuación de medios tradicionales.
El mandatario calificó a la actriz de "chimentera de poca monta". (Foto: A24)
Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y medios de comunicación a través de sus redes sociales luego de que la actriz Florencia Peña anunciara la noticia falsa del fallecimiento de Jorge, el papá de Lionel Messi, en medio del Mundial 2026.
Bajo el título "CORPO BASURA", el mandatario hizo referencia a declaraciones realizadas por Peña en el canal de streaming Luzu TV y calificó esos dichos como "aberrantes e inescrupulosos". Además, señaló que la situación involucró aspectos de la vida privada de un ciudadano.
"Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, y siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño", expresó al inicio de su descargo.
Además, aseveró que las declaraciones "nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad".
Además, el mandatario calificó a la actriz de "chimentera de poca monta". Sin embargo, destacó la decisión del canal de streaming de "rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos".
Sobre los medios tradicionales de comunicación, el presidente afirmó que "cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores y/o dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo 'periodismo'".
Y concluyó: "Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado".
Florencia Peña se convirtió en el centro de atención luego de comunicar en vivo la presunta muerte de Jorge Messi. La información, que posteriormente fue desmentida, provocó una rápida repercusión y numerosas críticas en las redes sociales.
Si bien en las últimas horas habían circulado versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi, no había confirmación oficial alguna sobre su fallecimiento. Pese a ello, la conductora anunció la noticia durante una emisión en directo de Luzu TV.
Durante la transmisión, Peña sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al asegurar que Jorge Messi había fallecido. “No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, expresó al aire.
Tras los dichos, la familia Messi emitió un comunicado para aclarar cómo se encuentra la salud de Jorge Messi y aclarar algunas versiones que circularon en las últimas horas.
En el mismo se explica que el padre del futbolista está atravesando una cuestión de salud y se solicitó "responsabilidad y prudencia" a la hora de brindar información en este momento. Asimismo, se remarcó el malestar de la familia por algunas versiones falsas y sensibles que trascendieron.