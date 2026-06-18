La fuerte declaración de Javier Milei contra Florencia Peña tras la polémica por el padre de Messi

Críticas a los medios tradicionales

Además, el mandatario calificó a la actriz de "chimentera de poca monta". Sin embargo, destacó la decisión del canal de streaming de "rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos".

Sobre los medios tradicionales de comunicación, el presidente afirmó que "cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores y/o dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo 'periodismo'".

Y concluyó: "Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado".

Los dichos de Peña

Florencia Peña se convirtió en el centro de atención luego de comunicar en vivo la presunta muerte de Jorge Messi. La información, que posteriormente fue desmentida, provocó una rápida repercusión y numerosas críticas en las redes sociales.

Si bien en las últimas horas habían circulado versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi, no había confirmación oficial alguna sobre su fallecimiento. Pese a ello, la conductora anunció la noticia durante una emisión en directo de Luzu TV.

Jorge Messi La familia Messi emitió un comunicado para aclarar cómo se encuentra la salud de Jorge Messi. (Foto: archivo)

Durante la transmisión, Peña sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al asegurar que Jorge Messi había fallecido. “No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, expresó al aire.

Tras los dichos, la familia Messi emitió un comunicado para aclarar cómo se encuentra la salud de Jorge Messi y aclarar algunas versiones que circularon en las últimas horas.

En el mismo se explica que el padre del futbolista está atravesando una cuestión de salud y se solicitó "responsabilidad y prudencia" a la hora de brindar información en este momento. Asimismo, se remarcó el malestar de la familia por algunas versiones falsas y sensibles que trascendieron.