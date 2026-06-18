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Ferviente reacción de Luis Ventura tras el papelón de Flor Peña con la muerte del papá de Messi

En una nota con PrimiciasYa, Luis Ventura fue contundente al referirse a la noticia falsa que dio Flor Peña en Luzu TV sobre la muerte del papá de Messi.

18 jun 2026, 17:40
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Ferviente reacción de Luis Ventura tras el papelón de Flor Peña con la muerte del papá de Messi.

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Ferviente reacción de Luis Ventura tras el papelón de Flor Peña con la muerte del papá de Messi.

Luis Ventura no se guardó nada y salió con todo contra Florencia Peña tras el escándalo por haber dado al aire en Luzu TV la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, en pleno Mundial 2026. El periodista habló en PrimiciasYa (América TV) y cuestionó tanto a la conductora como al canal de streaming.

Lejos de sorprenderse por lo ocurrido, Ventura apuntó a Luzu TV: "Estamos hablando de un medio que no se abreva de profesionales, en el que tienen una libertad plena para decir, insultar, ridiculizar, hostigar, y donde no se chequea nada". Y agregó un dato que encendió aún más la polémica: "Los directores están de viaje. Y, cuando dan un comunicado sobre la situación, dicen 'renunció'. Ponen la culpa afuera y no adentro".

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El conductor también fue durísimo con el descargo público de Peña y rechazó de plano su relato. "¡Basta de la victimización! Que asuma la responsabilidad que le corresponde. Cada vez que le pasa algo, esta mujer usa la victimización, dice que sufre ataques de pánico, pone abogados, y arma barullo", disparó, y cerró con una reflexión que apuntó a la falta de criterio periodístico: "Les quiero decir una cosa, de alguien que ha transitado 50 años en el periodismo: ¿nos llama la atención que Flor leyó sin pensar lo que estaba leyendo?".

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¿Qué dijo Flor Peña tras el papelón al aire por la noticia falsa de la muerte de Flor Peña?

Florencia Peña se presentó visiblemente angustiada en DDM (América TV) para dar la cara después del escándalo desatado en Luzu TV, donde anunció en vivo la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, en pleno Mundial 2026. La información resultó completamente falsa y generó una inmediata ola de críticas en redes sociales.

En su descargo, Peña explicó que estaba al aire cuando le pasaron la información por cucaracha y la invitaron a leerla, sin tener teléfono ni computadora abierta para verificar lo que circulaba por fuera. "Es la primera vez que me pasa algo así. Si lastimé a alguien, de verdad, pido mis más sinceras disculpas", sostuvo la conductora, y agregó que decidió dar la nota porque siente que tiene que dar la cara.

La reacción de Nico Occhiato fue contundente: a través de sus redes sociales expresó que lo ocurrido lo indigna y que no lo representa, y anticipó que habrá una revisión interna y una sanción por lo que calificó como un error inadmisible. El escándalo obligó además a la propia familia Messi a emitir un comunicado desmintiendo la versión viralizada.

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