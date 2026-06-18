Ferviente reacción de Luis Ventura tras el papelón de Flor Peña con la muerte del papá de Messi.

¿Qué dijo Flor Peña tras el papelón al aire por la noticia falsa de la muerte de Flor Peña?

Florencia Peña se presentó visiblemente angustiada en DDM (América TV) para dar la cara después del escándalo desatado en Luzu TV, donde anunció en vivo la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, en pleno Mundial 2026. La información resultó completamente falsa y generó una inmediata ola de críticas en redes sociales.

En su descargo, Peña explicó que estaba al aire cuando le pasaron la información por cucaracha y la invitaron a leerla, sin tener teléfono ni computadora abierta para verificar lo que circulaba por fuera. "Es la primera vez que me pasa algo así. Si lastimé a alguien, de verdad, pido mis más sinceras disculpas", sostuvo la conductora, y agregó que decidió dar la nota porque siente que tiene que dar la cara.

La reacción de Nico Occhiato fue contundente: a través de sus redes sociales expresó que lo ocurrido lo indigna y que no lo representa, y anticipó que habrá una revisión interna y una sanción por lo que calificó como un error inadmisible. El escándalo obligó además a la propia familia Messi a emitir un comunicado desmintiendo la versión viralizada.