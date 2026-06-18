El contundente posteo de Flor Peña sobre su salida de Luzu TV tras anunciar que Jorge Messi murió

Comunicado de Flor Peña

El comunicado de Luzu TV sobre la salida de Flor Peña

A través de un mensaje oficial publicado en sus canales de comunicación, Luzu TV expresó su malestar por lo sucedido y dejó en claro que considera inaceptable la difusión de información de semejante sensibilidad sin una verificación previa adecuada. En ese contexto, Flor Peña tomó la decisión en común acuerdo con el canal, de dar un paso al costado.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", señalaron desde el canal fundado por Nico.

Acto seguido, la empresa informó cuáles fueron las medidas adoptadas tras la polémica que se generó por la falsa noticia difundida durante la transmisión en vivo. " Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

Finalmente, el comunicado hizo hincapié en los valores que la plataforma asegura defender y ratificó su postura frente a este tipo de episodios. " Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", concluyó el mensaje, que no tardó en viralizarse y generar una fuerte repercusión en las redes sociales.