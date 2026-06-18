A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Arrepentimiento

El contundente posteo de Flor Peña sobre su salida de Luzu TV tras anunciar que Jorge Messi murió

En medio de la tormenta mediática que desató la noticia falsa sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Flor Peña recurrió a sus redes sociales para confirmar su desvinculación de Luzu TV.

18 jun 2026, 17:43
Banner seguínos en google Primicias Ya
El contundente posteo de Flor Peña sobre su salida de Luzu TV tras anunciar que Jorge Messi murió

El contundente posteo de Flor Peña sobre su salida de Luzu TV tras anunciar que Jorge Messi murió

El contundente posteo de Flor Peña sobre su salida de Luzu TV tras anunciar que Jorge Messi murió

El contundente posteo de Flor Peña sobre su salida de Luzu TV tras anunciar que Jorge Messi murió

Luego de la fuerte polémica que generó al anunciar al aire la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, Flor Peña emitió un comunicado y confirmó su salida de Luzu TV en medio de un escándalo que sacudió al canal.

Tras conocerse el comunicado difundido por Nico Occhiato, en el que se dejaba en claro que desde la empresa habían tomado medidas contra los responsables de la difusión de la falsa noticia, al mismo tiempo la conductora de El Show del Veano anunció en X su salida.

Leé también

Florencia Peña rompió en llanto, responsabilizó a Luzu del error y le mandó un mensaje a Celia Messi

florencia pena rompio en llanto, responsabilizo a luzu del error y le mando un mensaje a celia messi

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", comenzó expresando su arrepentimiento por el impacto que tuvo la falsa información y se dirigió especialmente al entorno del capitán argentino.

"Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo, como chequeada por cucaracha por la producción del programa, y yo confié. Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu TV. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".

Comunicado de Flor Peña

El comunicado de Luzu TV sobre la salida de Flor Peña

A través de un mensaje oficial publicado en sus canales de comunicación, Luzu TV expresó su malestar por lo sucedido y dejó en claro que considera inaceptable la difusión de información de semejante sensibilidad sin una verificación previa adecuada. En ese contexto, Flor Peña tomó la decisión en común acuerdo con el canal, de dar un paso al costado.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", señalaron desde el canal fundado por Nico.

Acto seguido, la empresa informó cuáles fueron las medidas adoptadas tras la polémica que se generó por la falsa noticia difundida durante la transmisión en vivo. " Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

Finalmente, el comunicado hizo hincapié en los valores que la plataforma asegura defender y ratificó su postura frente a este tipo de episodios. " Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", concluyó el mensaje, que no tardó en viralizarse y generar una fuerte repercusión en las redes sociales.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Florencia Peña

Lo más visto