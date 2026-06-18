Los coletazos económicos en Luzu TV tras el grave error de Florencia Peña sobre el papá de Messi

"El impacto comercial fue muy importante", concluyó, confirmando que la crisis no solo golpea la credibilidad de Luzu TV, sino también su estructura económica.

Horas más tarde, en Sálvese quien pueda (América TV), Florencia Peña rompió el silencio y pidió disculpas en vivo. En medio del móvil, Yanina Latorre le consultó: "¿Y estás de acuerdo en cómo se manejó la situación?". "No importa eso", le respondió la actriz. "Y dicen que se les cayeron diez marcas y que por ahí les levantarían el programa en Miami", le comentó la conductora. "No sé eso, pero ahora tengo que ocuparme de mí", cerró Peña.

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Qué dijo Nico Occhiato tras la falsa noticia de Flor Peña sobre el padre de Messi en Luzu

El creador de Luzu TV, Nico Occhiato, quedó en el centro de la atención mediática tras la polémica generada por la difusión de una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El episodio ocurrió este jueves, cuando Florencia Peña mencionó el dato erróneo durante una transmisión del canal de streaming, lo que derivó en una inmediata catarata de reacciones en redes sociales.

Desde ese instante, la situación escaló y puso en discusión los mecanismos de chequeo de la plataforma. Las críticas se multiplicaron con rapidez y el tema se instaló con fuerza en distintas comunidades digitales, donde usuarios cuestionaron la responsabilidad de difundir una información sin respaldo oficial.

En medio de la controversia, Nico Occhiato decidió pronunciarse públicamente y manifestó su enojo por lo sucedido, tomando distancia del error y subrayando la gravedad del episodio dentro del medio que lidera.

A través de su cuenta de X, el conductor fue tajante respecto de lo ocurrido y dejó en evidencia su malestar por la exposición de un dato sensible sin verificación previa.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, publicó Occhiato, fijando su postura frente a la polémica.

Lejos de minimizar lo ocurrido, el referente de Luzu TV fue más allá y adelantó que el episodio tendrá consecuencias internas, al remarcar que se trató de un error de máxima gravedad dentro del aire del canal.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, agregó el conductor, reforzando la idea de que el hecho será analizado en profundidad.

La controversia se disparó cuando comenzó a circular la versión falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi, en un contexto en el que su estado de salud ya generaba inquietud. Con el correr de las horas, se confirmó que no existía ningún comunicado oficial que avalara esa información.

La propagación del rumor desató una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la falta de chequeo previo y la irresponsabilidad de difundir un tema tan delicado. Finalmente, la propia familia Messi se vio obligada a emitir un comunicado para desmentir la versión y aclarar la situación.