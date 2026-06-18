La durísima reacción de Marcelo Tinelli al escándalo de Florencia Peña en Luzu TV: "Falta de escrúpulos"

El pronunciamiento de Tinelli se suma a la ola de críticas que recibió Luzu TV en las últimas horas, tanto desde el ámbito periodístico como desde el público en redes sociales.

marcelo tinelli

Qué opinó Luis Ventura sobre el papelón de Flor Peña con la muerte del papá de Messi

Luis Ventura no se guardó nada y lanzó un fuerte ataque contra Florencia Peña tras el escándalo que se generó en Luzu TV, cuando al aire se difundió la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, en pleno Mundial 2026. El periodista habló en PrimiciasYa (América TV) y apuntó directamente contra la actriz y contra el canal de streaming.

Sin mostrar sorpresa por lo ocurrido, Ventura puso el foco en la señal digital: "Estamos hablando de un medio que no se abreva de profesionales, en el que tienen una libertad plena para decir, insultar, ridiculizar, hostigar, y donde no se chequea nada". Luego agregó un detalle que encendió aún más la polémica: "Los directores están de viaje. Y, cuando dan un comunicado sobre la situación, dicen 'renunció'. Ponen la culpa afuera y no adentro".

El conductor también fue lapidario respecto del descargo público de Peña y rechazó de plano su explicación. "¡Basta de la victimización! Que asuma la responsabilidad que le corresponde. Cada vez que le pasa algo, esta mujer usa la victimización, dice que sufre ataques de pánico, pone abogados, y arma barullo", disparó, dejando en claro su enojo.

Finalmente, Ventura cerró con una reflexión que apuntó a la falta de criterio periodístico y a la ligereza con la que se manejó la información: "Les quiero decir una cosa, de alguien que ha transitado 50 años en el periodismo: ¿nos llama la atención que Flor leyó sin pensar lo que estaba leyendo?".