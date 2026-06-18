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La durísima reacción de Marcelo Tinelli al escándalo de Florencia Peña en Luzu TV: "Falta de escrúpulos"

Marcelo Tinelli cuestionó con dureza la difusión de la falsa muerte de Jorge Messi y expresó su apoyo a Lionel Messi y su familia.

18 jun 2026, 18:43
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flroencia peña y marcelo tinelli
flroencia peña y marcelo tinelli

Luzu TV atraviesa horas de máxima tensión tras la fake news sobre Jorge Messi que Florencia Peña y su equipo de producción lanzaron al aire. El episodio, que rápidamente se viralizó, generó un repudio generalizado y puso en jaque la credibilidad del canal de streaming.

En medio de la polémica, Marcelo Tinelli decidió expresarse desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026 para Infobae. El conductor utilizó sus redes sociales para fijar postura y lo hizo a través de una historia de Instagram.

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"Me parece vergonzoso la falta de escrúpulos y de respeto en comunicar una noticia tan delicda de esa manera", escribió con dureza, dejando en claro su indignación frente al error cometido.

Para cerrar, Tinelli sumó un mensaje de apoyo directo a Lionel Messi y a su entorno más cercano: "Mi amor absoluto y mi apoyo total a Lionel Messi y su familia", cerró con un emoji de corazón y otro de manos juntas, como si estuviera rezando.

El pronunciamiento de Tinelli se suma a la ola de críticas que recibió Luzu TV en las últimas horas, tanto desde el ámbito periodístico como desde el público en redes sociales.

marcelo tinelli

Qué opinó Luis Ventura sobre el papelón de Flor Peña con la muerte del papá de Messi

Luis Ventura no se guardó nada y lanzó un fuerte ataque contra Florencia Peña tras el escándalo que se generó en Luzu TV, cuando al aire se difundió la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, en pleno Mundial 2026. El periodista habló en PrimiciasYa (América TV) y apuntó directamente contra la actriz y contra el canal de streaming.

Sin mostrar sorpresa por lo ocurrido, Ventura puso el foco en la señal digital: "Estamos hablando de un medio que no se abreva de profesionales, en el que tienen una libertad plena para decir, insultar, ridiculizar, hostigar, y donde no se chequea nada". Luego agregó un detalle que encendió aún más la polémica: "Los directores están de viaje. Y, cuando dan un comunicado sobre la situación, dicen 'renunció'. Ponen la culpa afuera y no adentro".

El conductor también fue lapidario respecto del descargo público de Peña y rechazó de plano su explicación. "¡Basta de la victimización! Que asuma la responsabilidad que le corresponde. Cada vez que le pasa algo, esta mujer usa la victimización, dice que sufre ataques de pánico, pone abogados, y arma barullo", disparó, dejando en claro su enojo.

Finalmente, Ventura cerró con una reflexión que apuntó a la falta de criterio periodístico y a la ligereza con la que se manejó la información: "Les quiero decir una cosa, de alguien que ha transitado 50 años en el periodismo: ¿nos llama la atención que Flor leyó sin pensar lo que estaba leyendo?".

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