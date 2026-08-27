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La tremenda confesión de Tini Stoessel que grafica el trasfondo de la interna familiar: "Le pido plata a mi viejo para..."

Se conoció un fuerte video de Tini Stoessel donde habla abiertamente sobre su relación con del manejo del dinero que ganó como artista.

27 ago 2026, 17:39
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La tremenda confesión de Tini Stoessel que grafica el trasfondo de la interna familiar: Le pido plata a mi viejo para...
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Tini Stoessel volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por su carrera musical sino por un fuerte reclamo económico contra su padre, Alejandro Stoessel, que reavivó viejas tensiones familiares. En medio de la repercusión que generó la noticia, en las redes sociales resurgió una entrevista de hace algunos años en la que la cantante hablaba abiertamente sobre su relación con el dinero, y el video se viralizó rápidamente entre sus seguidores.

En la nota, realizada para Clarín, la ex Chica Disney había reconocido sin filtros su desconexión con las cuestiones financieras cotidianas. "Soy muy colgada con la plata. Yo le sigo pidiendo plata a mi papá para salir con mis amigas o para pagar el pasaje", había admitido en aquel entonces, dejando en claro que, pese a su éxito artístico, seguía dependiendo de la ayuda paterna para gastos del día a día.

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Tini había ido incluso más allá al relatar una situación puntual que graficaba esa relación con el dinero. "Hoy me pasó. Salí y tuve que volver a casa para pedirle plata para el peaje", contó, en referencia a un episodio que reflejaba, con humor y espontaneidad, su costado más despreocupado en materia económica.

Sin embargo, la artista se había encargado de aclarar que esa "desconexión" no debía confundirse con ingenuidad. "Obviamente, soy conciente, no es que soy una tonta, sé un montón de cosas", había asegurado, marcando una diferencia entre el desapego cotidiano hacia el manejo del dinero y el desconocimiento total sobre sus propias finanzas. Hoy, ese testimonio del pasado cobra un nuevo significado a la luz del conflicto que la enfrenta con su padre.

¿Qué le habría dicho Tini Stoessel a su padre tras el escándalo por el manejo de su fortuna?

El vínculo profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa su momento más delicado luego de que trascendieran versiones sobre el manejo de su patrimonio, que habrían llevado a la cantante a ordenar una auditoría. Todo habría comenzado cuando Tini quiso comprar una cartera de 2.500 dólares y descubrió que no tenía fondos suficientes, lo que la impulsó a indagar en sus cuentas, sociedades y contratos.

Según contó Pepe Ochoa en LAM, el espectáculo Futttura habría generado unos 43 millones de dólares de los cuales ella solo percibió 300 mil, y una empresa vinculada a un amigo de su padre se habría quedado con la pauta publicitaria del show; ante esto, Tini le habría preguntado directamente "¿por qué la cobra él y no la cobro yo?". También se sumaron dudas sobre gastos de su hermano Fran y la revelación de propiedades a su nombre que ella desconocería. En medio de todo esto apareció Rodrigo de Paul, quien —según Luis Ventura— habría tomado como espejo el modelo Messi-Jorge Messi para empezar a interiorizarse en el patrimonio real de la cantante.

     

 

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