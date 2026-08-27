La tremenda confesión de Tini Stoessel que grafica el trasfondo de la interna familiar: "Le pido plata a mi viejo para..."

¿Qué le habría dicho Tini Stoessel a su padre tras el escándalo por el manejo de su fortuna?

El vínculo profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa su momento más delicado luego de que trascendieran versiones sobre el manejo de su patrimonio, que habrían llevado a la cantante a ordenar una auditoría. Todo habría comenzado cuando Tini quiso comprar una cartera de 2.500 dólares y descubrió que no tenía fondos suficientes, lo que la impulsó a indagar en sus cuentas, sociedades y contratos.

Según contó Pepe Ochoa en LAM, el espectáculo Futttura habría generado unos 43 millones de dólares de los cuales ella solo percibió 300 mil, y una empresa vinculada a un amigo de su padre se habría quedado con la pauta publicitaria del show; ante esto, Tini le habría preguntado directamente "¿por qué la cobra él y no la cobro yo?". También se sumaron dudas sobre gastos de su hermano Fran y la revelación de propiedades a su nombre que ella desconocería. En medio de todo esto apareció Rodrigo de Paul, quien —según Luis Ventura— habría tomado como espejo el modelo Messi-Jorge Messi para empezar a interiorizarse en el patrimonio real de la cantante.