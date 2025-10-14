La oposición avanzó con la interpelación a Francos por Discapacidad y quedó abierta la moción de censura

Acampe de prestadores de Discapacidad y corte de transito en Avenida de Mayo.jfif

El despacho de mayoría deberá ser considerado en el recinto de sesiones para aprobar la interpelación y definir la fecha en la que Francos deberá presentarse a explicar su postura. Pese al avance con la interpelación, la posibilidad de un voto de censura se diluyó, ya que varios bloques dialoguistas rechazan usar ese mecanismo constitucional.

El autor del proyecto, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), explicó: "No hay un tema personal con el Jefe de Gabinete, es la persona que la Constitución dice que debemos cumplir con reasignar las partidas, además de ser quien firmó un decreto diciendo que no va a cumplir con la ley".

Agregó que la interpelación busca que Francos explique "los motivos y las circunstancias para no cumplir por escrito con una ley" y advirtió que el Congreso "no puede no hacer nada cuando no se cumple una ley; no admito que finjamos demencia y se avance sin hacer algo cuando el Gobierno, en un decreto, dice que no va a cumplir con una ley. Ahí se rompe el estado de derecho y no lo podemos permitir".

Por su parte, el diputado de UxP, Daniel Arroyo, calificó la situación como "un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias" y sostuvo: "Planteamos el camino de la interpelación al Jefe de Gabinete con posible moción de censura. Espero que prime la racionalidad y que el gobierno haga lo que tiene que hacer ante un proceso doloroso y desesperante".

Por su parte, Juliano dio que "nosotros no nos queremos subir a la carroza de la censura, porque no queremos darle de comer a un gobierno tan sensible y débil”.

En tanto, la diputada del PRO, Silvana Guidici, rechazó la interpelación y consideró que "cuando la moción de censura se aplica como herramienta partidaria para ejercer un control político, lo que genera es un intento de desestabilización".