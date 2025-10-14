En vivo Radio La Red
Política
oposicion
Guillermo Francos
DIPUTADOS

La oposición avanzó con la interpelación a Francos por Discapacidad y quedó abierta la moción de censura

La oposición logró un dictamen de mayoría para citar al jefe de Gabinete para que brinde explicaciones tras no definir el financiamiento de la norma que declara la emergencia en discapacidad. Oficialismo y bloques dialoguistas buscan evitar un voto de censura.

El Gobierno indicó que aplicará la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad únicamente hasta que el Congreso defina de dónde provendrán los recursos para instrumentarla, monto que este año asciende a 3 billones de pesos.

En cumplimiento del emplazamiento aprobado la semana pasada, se realizó un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por el libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato. En esa reunión, la oposición logró emitir un dictamen de mayoría con 29 firmas, avalado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, que votó dividido la moción de censura.

El oficialismo y el PRO impulsaron un dictamen de minoría, mientras que otro despacho fue firmado por un sector de Democracia para Siempre, encabezado por su presidente Pablo Juliano, y por el cordobés Juan Brugge.

Acampe de prestadores de Discapacidad y corte de transito en Avenida de Mayo.jfif

El despacho de mayoría deberá ser considerado en el recinto de sesiones para aprobar la interpelación y definir la fecha en la que Francos deberá presentarse a explicar su postura. Pese al avance con la interpelación, la posibilidad de un voto de censura se diluyó, ya que varios bloques dialoguistas rechazan usar ese mecanismo constitucional.

El autor del proyecto, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), explicó: "No hay un tema personal con el Jefe de Gabinete, es la persona que la Constitución dice que debemos cumplir con reasignar las partidas, además de ser quien firmó un decreto diciendo que no va a cumplir con la ley".

Agregó que la interpelación busca que Francos explique "los motivos y las circunstancias para no cumplir por escrito con una ley" y advirtió que el Congreso "no puede no hacer nada cuando no se cumple una ley; no admito que finjamos demencia y se avance sin hacer algo cuando el Gobierno, en un decreto, dice que no va a cumplir con una ley. Ahí se rompe el estado de derecho y no lo podemos permitir".

Por su parte, el diputado de UxP, Daniel Arroyo, calificó la situación como "un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias" y sostuvo: "Planteamos el camino de la interpelación al Jefe de Gabinete con posible moción de censura. Espero que prime la racionalidad y que el gobierno haga lo que tiene que hacer ante un proceso doloroso y desesperante".

Por su parte, Juliano dio que "nosotros no nos queremos subir a la carroza de la censura, porque no queremos darle de comer a un gobierno tan sensible y débil”.

En tanto, la diputada del PRO, Silvana Guidici, rechazó la interpelación y consideró que "cuando la moción de censura se aplica como herramienta partidaria para ejercer un control político, lo que genera es un intento de desestabilización".

Se habló de
oposicion Guillermo Francos discapacidad censura Cámara de Diputados
