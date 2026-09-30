La Rioja regaló "Chachos" en la Feria de Turismo: el particular juego que sorprendió a los visitantes

Para qué pueden utilizarse los Chachos que entrega La Rioja

Paola Pugliese, subsecretaria de Turismo de La Rioja, explicó que la intención es que quienes participen puedan conservarlos como recuerdo o utilizarlos si posteriormente visitan la provincia.

“Nosotros trajimos este juego, donde la gente lo lleva como un souvenir, o cuando vaya a La Rioja, utilizarlo”, explicó la funcionaria en declaraciones a El Giornalista.

Los Chachos mantienen una paridad de uno a uno con el peso y, según la información difundida por el Gobierno riojano, cuentan con la adhesión de más de 800 comercios. También pueden utilizarse para abonar impuestos provinciales, tasas municipales y determinados servicios estatales.

La aparición de los billetes en la Feria de Turismo se produjo poco más de un mes después de que el gobierno de Ricardo Quintela volviera a poner en circulación la cuasimoneda.

En agosto, la administración provincial dispuso una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos para alrededor de 80.000 beneficiarios, lo que representó una inyección aproximada de 4.000 millones de Chachos en la economía riojana. La medida alcanzó, entre otros sectores, a empleados públicos y beneficiarios vinculados al Estado provincial.

La defensa de Quintela y las críticas de Milei por los Chachos

El gobernador Ricardo Quintela defendió la utilización de los BOCADE como una herramienta destinada a sostener los ingresos y el movimiento de la economía provincial. En agosto aseguró que se trataba de una “herramienta financiera” para dar mayor margen económico a los riojanos.

La cuasimoneda ya había sido utilizada anteriormente por la provincia. En 2024, el Gobierno riojano informó que se habían volcado más de 12.000 millones de Chachos a la economía local y Quintela sostuvo entonces que el instrumento había tenido una amplia aceptación.

La iniciativa también generó cuestionamientos desde el Gobierno nacional. El presidente Javier Milei calificó en agosto el regreso de los Chachos como un “Plan Platita 2.0” y vinculó la medida con su crítica a las políticas de emisión y expansión del gasto impulsadas por el peronismo.

Ahora, los billetes volvieron a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de La Rioja: convertidos en el premio de un juego para los visitantes de la principal feria turística del país.