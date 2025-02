La tensa charla entre Javier Milei y Santiago Caputo después del escándalo del video

Este martes a la tarde, el asesor -que tiene rango de contratado monotributista- tuvo una charla con el Presidente que habría servido para calmar los ánimos y un reconocimiento de su error.

"Ayer el Presidente estaba enojado. Hoy no. Los funcionarios estamos hasta que lo decide el Presidente, tiene nuestra renuncia siempre en su cajón, desde el primer día", se escuchó a un cercano colaborador de Milei sobre el terremoto político generado en el triángulo de hierro presidencial.

Las fuentes consultadas por A24.com afirman que en la tensa charla, Caputo aceptó ante Milei que se equivocó cortando la nota y calificaron de "inexplicable" la filtración del tramo cortado que se viralizó en redes sociales con la aparición de espaldas del asesor presidencial, hablándole al oído al presidente.

entrevista milei viale.jpg

Según pudo saber este portal de fuentes del gobierno, la entrevista fue grabada íntegramente por el equipo del canal y el equipo de comunicación audiovisual de Milei liderado por el cineasta Santiago Oría no interfirió en el material que salió el lunes a la tarde, después de más de 1 hora y media de entrevista en la Casa Rosada.

Caputo le dio la razón a Milei y aceptó el reto público del vocero presidencial, Manuel Adorni. El asesor presidencial sabía que el vocero iba a salir a explicar el escándalo para despegar de la crisis al presidente.

Pero a su vez, Adorni desmintió el pedido de renuncia. Sigue confiando en el asesoramiento de Santiago Caputo, aunque eso podría cambiar en cualquier momento, reconocen en la Casa Rosada, tras admitir el "cachetazo" político que le causó a la imagen del presidente el escándalo de la criptomoneda.

Manuel Adorni y Antonio Laje en A24 por Javier Milei y Santiago Caputo.jpg

En la charla con Milei, Caputo le explicó que pidió cortar la entrevista en el momento en que le preguntaron sobre la posible la intervención del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona en la investigación del caso y la defensa legal del presidente ante las denuncias por estafa por haber promocionado la criptomoneda Libra.

"Su intención fue evitar la confusión en caso de que prosperen las denuncias contra Milei y aclarar que el presidente actuó en este caso a título personal, no como presidente" dijo a A24.com una alta fuente al tanto de la conversación entre Milei y su asesor estrella.

El argumento del asesor es que se debía evitar cualquier denuncia contra el Estado, y la preocupación estaba enfocada sobre todo ante las denuncias de inversores internacionales en Estados Unidos, afectados por la abrupta desvalorización de la criptomoneda.

Quienes escucharon la conversación aseguran que Caputo quiso "cuidar que una palabra de más del Presidente tuviera repercusión en un proceso en el exterior" justo antes del viaje que tiene previsto emprender Milei este jueves a Washington, para participar de una cumbre política de la CPAC junto a Donald Trump y reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para avanzar en un nuevo acuerdo por la deuda.

Según ese argumento, "todavía no está claro que haya habido una estafa" y "por eso Milei todavía no necesita definir un abogado para su defensa".

Pero aclaran que en caso de necesitar un abogado, si prosperan las denuncias en su contra, Milei "debería tener un abogado particular" porque su mensaje en la red X fue en "su cuenta personal", como "economista" no como presidente.

En el entorno del Presidente explicaron a este portal que en ninguna instancia del PEN puede defender al Presidente porque la denuncia no es contra el Estado nacional y Milei desconoce la terminología fina en materia legal, admitió el propio Adorni este martes en conferencia de prensa.

Además la intervención del Ministerio de Justicia generaría un choque de poderes con el judicial, en un caso de denuncia el ejecutivo no puede intervenir jamás por la división de poderes republicanos.

Justamente cuando Milei le explicaba eso al periodista Viale, Caputo ordenó cortar la entrevista y ese corte fue el que se viralizó.

Cerca de Caputo, en tanto, descartan que la difusión del corte haya sido parte de una operación política en su contra, si no producto de algo "inexplicable".

Lo que nadie en Casa Rodada terminó de explicar a más de 4 días de escándalo es en qué consistía el proyecto que le llevaron los creadores de la cripto Libra a Milei, a su vocero Adorni y a Karina Milei, qué fue lo que falló, y adonde fueron a parar los fondos de los miles de inversores.

En el triángulo de hierro insisten en que no está definido todavía si falló el proyecto Libra y parecen darle una oportunidad a los empresarios cripto a que "inviertan en el proyecto para fondear las pymes, como habían prometido".

"No sé si falló, si la empresa no invierte en el proyecto para fondear a las pymes ahí estaría el problema, todavía no sabemos", reconoció a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada.