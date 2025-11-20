Explotó todo entre las Bandana: la drástica decisión de Lissa Vera

Anoche, Las Bandana, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lowrdez Fernández, iban a presentarse en LAM. Sin embargo, todo se canceló a pocas horas del vivo del programa de Ángel de Brito.
En su cuenta de X, el periodista Ángel de Brito brindó información crucial sobre el futuro de Bandana tras una firme determinación de Lissa Vera.
La cancelación respondió a un tema de salud de Lissa. Según trascendió, empezó a tener consecuencias en su salud el estrés que atravesó cuando denunció a Leandro García Gómenez, el ex de Lowrdez.
"Ayer por la tarde nos dicen: 'hay una Bandana que se bajó'. 'Las otras tres vienen igual', me dijeron de producción. Yo dije: 'no, que vengan las cuatro y sino otro día. La que se bajó fue Lissa. Está con algunas dificultades personales. Eso le dijo a sus compañeras", contó este jueves Ángel de Brito en su programa en Bondi Live.
En las útlimas horas, en su cuenta de X, el conductor de LAM anticipó que Lissa se bajó de otro compromiso.
"BANDANA reaparecerá el próximo domingo en #LaPeñaDeMorfi donde promocionan el reencuentro de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia después del plantón a #LAM", escribió el periodista Agus Rey, a lo que Ángel sumó: "3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia".
Al aprecer, las cosas no están del todo bien en el grupo y eso repercute en los compromisos asumidos.
Mientras preparan el regreso a los escenarios con Bandana, Lowrdez Fernández y Lissa Vera, que siempre tuvieron un vínculo de estrecha amistad, hoy atraviesan algunas turbulencias.
En una nota con Tarde o Temprano (El Trece), Lowrdez se sinceró al hablar del vínculo con Lissa. "¿Están peleadas con Lissa?", le preguntó María Belén Ludueña. "Nada que ver. Si pongo cara seria es porque bailo muy mal. Solo tuvimos tres ensayos. La verdad que la estamos pasando bárbaro", respondió.
"Tenemos diferentes formas de encarar las cosas. Tuvimos entredichos. Eso fue público, pero a las Bandana nos une la música y una hermandad que surgió hace 25 años", sumó.
"¿Volviste al grupo de WhatsApp que te habías ido?", indagó Fernanda Iglesias. "Sí, me fui del grupo. Nunca volví porque tenemos 80 grupos. Soy ariana y me re calenté", reconoció Lowrdez.
Por último, Silvia Fernández Barrio quiso saber si notaba algo baja de ánimo a Lissa. "Yo a Lissa no la veo bien. No sé si está depre", señaló la periodista. "Son cosas que no tienen que ver conmigo. Eso se lo tiene que preguntar a ella", sentenció Lowrdez.