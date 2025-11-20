Explotó todo entre las Bandana: la drástica decisión de Lissa Vera

"BANDANA reaparecerá el próximo domingo en #LaPeñaDeMorfi donde promocionan el reencuentro de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia después del plantón a #LAM", escribió el periodista Agus Rey, a lo que Ángel sumó: "3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia".

Al aprecer, las cosas no están del todo bien en el grupo y eso repercute en los compromisos asumidos.

¿Lowrdez Fernández y Lissa Vera están enemistadas?

Mientras preparan el regreso a los escenarios con Bandana, Lowrdez Fernández y Lissa Vera, que siempre tuvieron un vínculo de estrecha amistad, hoy atraviesan algunas turbulencias.

En una nota con Tarde o Temprano (El Trece), Lowrdez se sinceró al hablar del vínculo con Lissa. "¿Están peleadas con Lissa?", le preguntó María Belén Ludueña. "Nada que ver. Si pongo cara seria es porque bailo muy mal. Solo tuvimos tres ensayos. La verdad que la estamos pasando bárbaro", respondió.

"Tenemos diferentes formas de encarar las cosas. Tuvimos entredichos. Eso fue público, pero a las Bandana nos une la música y una hermandad que surgió hace 25 años", sumó.

"¿Volviste al grupo de WhatsApp que te habías ido?", indagó Fernanda Iglesias. "Sí, me fui del grupo. Nunca volví porque tenemos 80 grupos. Soy ariana y me re calenté", reconoció Lowrdez.

Por último, Silvia Fernández Barrio quiso saber si notaba algo baja de ánimo a Lissa. "Yo a Lissa no la veo bien. No sé si está depre", señaló la periodista. "Son cosas que no tienen que ver conmigo. Eso se lo tiene que preguntar a ella", sentenció Lowrdez.