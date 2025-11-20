Lowrdez Fernández blanqueó cómo está el vínculo con Lissa Vera: "Tuvimos entredichos"

"¿Volviste al grupo de WhatsAppa que te habías ido?", indagó Fernanda Iglesias. "Sí, me fui del grupo. Nunca volví porque tenemos 80 grupos. Soy ariana y me re calenté", reconoció Lowrdez.

Por último, Silvia Fernández Barrio quiso saber si la nota algo baja de anímo a Lissa. "Yo a Lissa no la veo bien. No sé si está depre", señaló la periodsita. "Son cosas que no tienen que ver conmigo. Eso se lo tiene que preguntar a ella", sentenció Lowrdez.

¿Se pudrió todo entre Lowrdes Fernández y Lissa Vera de Bandana?

La inesperada ausencia de Bandana en LAM generó un fuerte revuelo mediático y abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. El grupo tenía pautada una visita al ciclo de Ángel de Brito para promocionar el show de este domingo, pero a pocas horas del programa se anunció desde las redes que la presencia quedaba cancelada.

En medio de ese clima, el hermano y manager de Lissa Vera decidió hablar en el streaming Ya Fue Todo para explicar cuál es la verdadera situación de la artista. Según detalló, la cantante atraviesa un momento personal y de salud delicado que la obligó a bajarse de ciertas notas televisivas y a enfocarse únicamente en los ensayos del show.

“Lissa no se siente muy bien, está pasando por una situación de salud que tiene que ver con una especie de estrés post traumático por la situación que vivió con Lourdes en su momento y con Leandro García Gómez”, afirmó el hermano de la cantante. Y agregó: “Todo eso la dejó desgastada y se está resguardando para cumplir su compromiso del show de Bandana. Va a los ensayos y nada más”.

El hermano fue claro respecto a la prioridad actual de la intérprete: cuidarse para poder presentarse en el recital. Por eso, detalló que Lissa no cuenta con la energía necesaria para afrontar largas jornadas de entrevistas, viajes y compromisos mediáticos. Tal como expresó, “Lissa está entre lo principal y lo accesorio; lo principal es el compromiso asumido y los ensayos para que salga bien. Tiene poca energía y no está para hacer un itinerario de 12 horas. Ella me dice que físicamente no está bien y la cabeza no le da para eso”.

En este punto cobra relevancia el antecedente que atravesó Lissa cuando denunció a Leandro García Gómez, exnovio de Lourdes Fernández, durante la desaparición de la cantante semanas atrás. Aquella situación la afectó profundamente y todavía hoy le deja secuelas emocionales y físicas. Su hermano lo resumió con firmeza al afirmar: “Todo el mundo sabe lo que ella hizo por Lourdes: puso el cuerpo, sus recursos y arriesgó su integridad. Es algo que hoy le pasa factura y hay que cuidarla”.

Cabe recordar que, durante esa crisis, Lissa había manifestado públicamente el temor que le generaba la denuncia, incluso planteando la posibilidad de que el acusado intentara lastimarla. La Justicia, ante ese riesgo, le otorgó un botón antipánico, una medida que reflejó la seriedad de lo que estaba viviendo.

Con estas declaraciones, la familia de la artista buscó calmar la situación, aclarar los motivos de la ausencia y remarcar la necesidad de respeto ante el proceso que atraviesa Lissa Vera. También confirmaron que, si bien no participará de la promoción mediática del espectáculo, sí estará presente en el recital, que continúa siendo su prioridad profesional.