El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner por chicanear al FMI. “No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas de este vencimiento con el FMI no sepamos si se paga o no. No ayudan los mensajes contradictorios del Gobierno y no ayuda que la vicepresidenta hable en contra del acuerdo”, manifestó