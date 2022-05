Larreta disparó contra la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y la calificó como una "telenovela"

Ante la consulta sobre el principal problema que atraviesa el país, Larreta dijo: "Nadie puede dominar a la inflación. Son 70, 80 años que Argentina no puede dominar el flagelo de la inflación. Esto requiere un abordaje integral que haga que la Argentina vuelva a crecer, que genere empleo".

"Tenemos que integrar a la Argentina al mundo pero hay que tener un plan que es lo que hoy falta. Eso es lo que va a permitir estabilizar”, sostuvo Larreta.

Sobre algunas diferencias que pueden existir en Juntos por el Cambio, Larreta no dudó en reconocer ciertos "chispazos". Sin embargo, aclaró: “En algunos casos son en cómo se votan en leyes en el Congreso, pero eso para mí enriquece. La diversidad nos lleva a mejores decisiones. Siempre sobre una base que hay valores que son irrenunciables. A mi me parece sano. Anoche dije que puede haber tensiones, pero de ninguna manera está en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio".

Además, Larreta se mostró junto al senador de la UCR Martín Lousteau y dijo que "la unidad es inquebrantable". Y agregó: "Tenemos que seguir con vocación de ampliarnos, de seguir sumando gente de diferentes orígenes políticos, gente con menos experiencia política de una mirada más nueva, más fresca, creo que es una buena combinación".

La Marcha Federal del jueves a Plaza de Mayo

Mientras las organizaciones de izquierda y algunos sectores gremiales del Frente de Todos llevarán los reclamos de a la calle en una "marcha federal" que durará desde este martes hasta el jueves cuando las movilizaciones lleguen a la Plaza de Mayo, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, señaló: “Desde la Ciudad vamos a trabajar para coordinar de la mejor manera posible la circulación de transito. Ayer tuvimos reunión con las organizaciones y se asumieron ciertos compromisos como mantener el Metrobús de la 9 de Julio".

Además, expuso los problemas de comunicación entre Nación y Ciudad a la hora de coordinar la seguridad. "Hay un problema de fondo que el Gobierno Nacional no está asumiendo. Hasta hoy a la mañana nadie se comunicó. El Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo de estas situaciones que genera su ineficacia”.

Larreta lanzó un plan de empleo joven y lo presentó junto a Martín Lousteau

El Gobierno porteño presentó el Plan Empleo Joven con el objetivo de que 10.000 jóvenes de entre 18 y 24 años se inserten en el mundo laboral para 2023. La iniciativa consiste en incentivar la contratación de este grupo que enfrenta las mayores dificultades para acceder a un trabajo. El programa, armado junto a Martín Lousteau, buscará sumar empleados en distintas empresas y "la Ciudad asumirá el pago de un porcentaje de su sueldo por un año".

Larreta señaló que es uno de los temas que pretende solucionar. "En la Ciudad tenemos 40.000 chicos y chicas que no consiguen trabajo. Es un círculo vicioso. No consiguen trabajo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no tienen trabajo. Venimos dando impulso al empleo joven que son las prácticas laborales. Eso lo estamos lanzando este año para los casi 30.000 chicos del último año del secundario, tanto para escuelas públicas como privadas”, concluyó Larreta.

Por su parte, Lousteau consideró: "El empleo entre los jóvenes es un problema global. En Argentina tiene índices peores que en el resto de la región. Eso agrava el problema a través del tiempo. Hay que tratar de compensar problemas estructurales", destacó.