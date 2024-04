Ley Ómnibus: se dilata el inicio del debate y hay solapadas críticas de gobernadores de Juntos por el Cambio

Este martes se reunía en Santa Fe con Maximiliano Pullaro (UCR), el cordobés, Martín Llaryora (PJ) y el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO). y Frigerio en Santa Fe, y luego continuará viaje a Santiago del Estero para reunirse con el radical k, Gerardo Zamora.

Los gobernadores, como el porteño Jorge Macri, la semana pasada, le llevaron distintos reclamos por la restitución de fondos de coparticipación, el financiamiento internacional de obras públicas paralizadas y el pago del Fondo Educativo (FONID), entre otros puntos de la coparticipación.

Los gobernadores de la oposición dialoguista de Juntos por el Cambio, según pudo saber A24.com, "quieren que la ley ómnibus se apruebe y que le vaya bien al Gobierno" pero insisten en reclamar los fondos que les corresponden a las provincias y se quejan de la falta de precisiones en números concretos respecto al denominado Pacto Fiscal.

La restitución del impuesto a las Ganancias bajo el nombre de Ingresos Personales, y el blanqueo de capitales tienen principio de acuerdo, en el nuevo borrador enviado por la Casa Rosada la semana pasada. Pero ahora las diferencias se dan con los bloques de diputados radicales que reclaman la inclusión a la ley ómnibus del capítulo de Reforma Laboral que el gobierno había enviado por DNU y sigue frenado en la Justicia por reclamo de la CGT.

"Mantuve un encuentro con el gobernador de Santa Cruz, @ClaudioVidalSer. Conversamos sobre los distintos aspectos que hacen al gas, la minería y el petróleo en la provincia y la necesidad de avanzar en el tratamiento de la Ley Bases", dijo Francos este martes tras la reunión en la Casa Rosada con el gobernador de Santa Cruz.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GAFrancosOk/status/1780227777582526748&partner=&hide_thread=false Mantuve un encuentro con el gobernador de Santa Cruz, @ClaudioVidalSer. Conversamos sobre los distintos aspectos que hacen al gas, la minería y el petróleo en la provincia y la necesidad de avanzar en el tratamiento de la Ley Bases. pic.twitter.com/cIcUh4EMwv — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 16, 2024

El lunes Frigerio, uno de los voceros del grupo de gobernadores del PRO, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, donde reafirmó la postura de su gobierno de defender los recursos de la provincia.

Frigerio que también insiste en reclamos puntuales para su provincia que el gobierno central no estaría cumpliendo, entre ellos, la necesidad de actualizar el valor que se paga a Salto Grande por la generación de energía.

"Fue una buena reunión de trabajo en donde pudimos avanzar con varios temas estratégicos de nuestra gestión", afirmó Frigerio finalizado el encuentro en las oficinas de la Secretaría de Energía de la Nación.

"Reforzamos nuestra postura de reclamar para que las regalías y los excedentes que recibe la provincia por la generación de Salto Grande, tenga una valoración acorde a la utilización del recurso hídrico que constitucionalmente le corresponde a Entre Ríos. Es una demanda histórica que debe ser compensada y es uno de los compromisos más importantes que asumí con los entrerrianos", explicó el mandatario.

"También insistimos con la necesidad de tener un precio justo para la generación de energía en Salto Grande y que Entre Ríos deje de tener un tratamiento discriminatorio como el que han tenido en las últimas décadas", sintetizó.

Por último, Frigerio aseguró que "más allá de estas gestiones, estamos agotando además todas las instancias administrativas e institucionales, y también estamos terminando de trabajar una demanda judicial ante la Corte Suprema que detallaremos en el transcurso de esta semana".

francos-frigerio.jpeg

Francos continuará este martes en otras reuniones, entre ellos con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Todos reclaman fondos de coparticipación que el gobierno decidió cortar por considerar que eran discrecionales y gastos de cajas políticas, pero las provincias se quejan porque el gobierno no dio precisiones del pacto fiscal. "No hay números", dijo a A24.com una fuente cercana al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En JxC dicen que todavía siguen esperando que el Gobierno les envíe un proyecto concreto de Pacto Fiscal, y que van a esperar a ver qué hacen el resto de los gobernadores.

"Los gobernadores de JxC quieren que le vaya bien al gobierno, pero que el déficit cero o ajuste sin pagar lo que corresponde no es viable. Lo dijo el FMI. No están pagando los fondos coparticipables, de Camessa, del FONID, muchas provincias con la baja de la recaudación de impuestos por la recesión, no están pudiendo pagar los sueldos docentes ni comprar insumos básicos como libros", señaló uno de los principales mandatarios del PRO consultado por este portal.

Otro de los gobernadores confirmó que entre las negociaciones con los ministros del interior, Guillermo Francos y con el de Economía, Luis Caputo, tratan de cerrar acuerdos vinculados a que ante la decisión de Milei de no girar fondos extras a las provincias, más allá de la coparticipación automática: "No hay plata". La Nación les pide que aguanten un par de meses hasta que la economía repunte, y mientras tanto, negocian financiar obras paralizadas con créditos de organismos internacionales como el BID o la CAT.

La reforma laboral y la propuesta de los radicales

CGT convocó a un paro general el 9 de mayo. pero admite esta dispuesto a negociar reforma laboral. Foto CGT.jpg

Otro de los puntos de negociación del Gobierno con la oposición dialoguista en estos días se centra en el proyecto de reforma laboral que le presentó la semana pasada el bloque de diputados y senadores de la UCR, algo que Milei considera como "uno de los ejes más importante para la llegada de inversiones y crecimiento del empleo".

En ese capítulo intentarán sumar a las negociaciones a la CGT, pese a que la semana pasada anunció el segundo paro general contra la gestión de Javier Milei, los jefes sindicales no cerraron la puerta a negociar con el Gobierno, mientras que en el entorno de Francos, no descartan quitar el proyecto el capítulo más áspero para las obras sociales sindicales, el que declara los aportes solidarios que se descuentan directamente de los salarios de los trabajadores, pasen a ser "optativos".

El Gobierno confía en que si saca ese artículo, la CGT podría terminar apoyando aunque sea indirectamente, una reforma laboral light.