Los motivos de Milei para dejar caer Ficha Limpia, la desmentida de un pacto con Cristina y la voraz interna electoral

Tras el escándalo por la caída de la sesión por la ley de Ficha Limpia, Milei redobló la apuesta: no solo al dejar en evidencia que el PRO de Mauricio Macri no tuvo la fuerza para lograr la media sanción del proyecto de Ficha Limpia, sino que tras pasarle factura por la falta de apoyo de gobernadores al Presupuesto 2025, Milei apuntará a los "feudos" provinciales con un proyecto propio.

Milei ordenó salir a desmentir rotundamente negociaciones para un pacto con el kirchnerismo y prometió ponerse al frente de un proyecto de Ficha Limpia propio.

El Gobierno -según anticipó una alta fuente a A24.com- prepara un anuncio para crear una comisión integrada por distintos sectores políticos y electorales y judiciales que asesorados por el abogado Alejandro Fargosi, elabore el nuevo proyecto de ley que quiere sacar con consenso con el PRO. De eso hablaron Milei con la diputada Lospennato por WhatsApp. Fue lo que frenó la virtual ruptura con el PRO tras las denuncias de varios diputados sobre un pacto con Cristina Kirchner.

"El proyecto del PRO era malo, por eso no tuvo consenso. El presidente quiere un proyecto que garantice que los malos no dejen afuera de las elecciones a los buenos", dijeron este viernes en los pasillos de la Casa Rosada.

"Dejaba abierta la posibilidad de que jueces provinciales que son manejados por gobernadores" a modo de "feudos" sean los que decidan en 2025 quienes pueden o no ser candidatos. "Un juez manejado por un gobernador le puede armar causas falsas" a quienes quieran participar en las elecciones desde afuera de la política, arremetió otra fuente de Balcarce 50.

Una posibilidad que evalúan en el entorno de Milei es crear una especie de organismo -puede ser incluso la Cámara Nacional Electoral- como organismo federal que concentre a futuro todos los casos en que se deba definir candidaturas de postulantes que estén en situación de procesados o condenados en segunda instancia, como establecía el proyecto de Ficha Limpia original. Y sacar esa decisión de la órbita de los poderes provinciales.

Sin embargo, admiten en Casa Rosada que el nuevo proyecto llevará tiempo y no alcanzaría a ser tratado en diciembre.

Tras desmentir negociaciones con el kirchnerismo, Milei confirma el plan para una alianza electoral con el PRO

El Gobierno de Javier Milei cerró la última semana de sesiones ordinarias del año, en un clima de extrema tensión con los aliados del PRO mientras, envalentonado por los números de una encuesta, el oficialismo empieza a despuntar la interna por los posicionamientos electorales de cara a las legislativas de 2025.

Entre afiches "falsos" y "pochoclos", el Gobierno desmintió un pacto de impunidad con el kirchnerismo y denunció una campaña sucia con afiches que salieron a las calles porteñas mostrando a Victoria Villarruel postulándose como alternativa a la "conducción" de un frente paralelo a La Libertad Avanza; y por otro, a Karina Milei y al vocero Manuel Adorni, buscando competir con el PRO en la Ciudad.

"Los afiches son de alguno que le sobra tiempo y plata, no son nuestros y evidentemente nos quieren hacer pelear entre nosotros", dijo una alta fuente del Gobierno atribuyó además a una campaña sucia del kirchnerismo, y destacó la aclaración de Villarruel que ordenó a militantes propios salir a despegarlos.

En el triángulo de hierro de Milei destacaron la aclaración de Villarruel, pero también ratificaron el distanciamiento político que mantienen el presidente y la Vice, al asegurar que en el armado electoral la excompañera de fórmula "no va a tener ningún rol" y seguirá confinada al rol institucional de presidir el Senado.

El Gobierno denunció como faltos los afiches que empapelaron la Ciudad con la leyenda Karina Milei-Adorni 2025 para hacer la ciudad grande otra vez. CABA.webp

Consultado por la campaña de afiches mientras el Gobierno define con Macri una posible alianza con el PRO, que justamente gobierna la Ciudad, el propio Adorni los calificó de "falsos" y los atribuyó al publicista kirchnerista y exasesor de Alberto Fernández Enrique Pepe Albistur, a quien sin nombrarlo, identificó como "el señor de la reposera y los pochoclos que anunciaba el golpe de Estado" contra Milei.

La encuesta que mira Milei y el escenario electoral que espera el Gobierno para 2025

En la Casa Rosada celebraron esta semana una encuesta que midió la imagen de Milei y la marcha del plan de Gobierno que ronda un apoyo del 57%. Según ese sondeo la intención de voto de cara a las elecciones legislativas de 2025, con una proyección que supera el 51% para La Libertad Avanza en alianza con el PRO de Macri y Bullrich, frente a la segunda fuerza referenciada en el peronismo de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, que se acerca un lejano 37 %.

La encuesta de Aresco circula por los despachos de la Casa Rosada como un mantra, y contiene un extenso informe sobre la opinión pública sobre la gestión de Milei en el primer año de Gobierno.

En tanto, también salieron a desmentir versiones sobre una supuesta interna entre Karina y Caputo, después del lanzamiento de la agrupación de youtubers libertarios encabezados por el Gordo Dan, mencionado como posible candidato en una lista de LLA.

"En la agrupación Fuerzas del Cielo no nos metemos en el armado electoral, ni chocamos con el armado del partido, somos una agrupación que nuclea a dirigentes que nos referenciamos en Milei y vamos a salir a chocar contra quienes ataquen al presidente", dijo una alta fuente al tanto del armado electoral de LLA, que no descarta ninguna candidatura, pero admiten que el plan es llevar el debate por la eliminación de las PASO y la reforma electoral a sesiones extraordinarias, aunque no tengan los votos, al menos instalar el tema.