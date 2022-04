El ida y vuelta de María Eugenia Vidal con Gabriela Cerruti: "Respondé por sí o por no"

Embed

En el video que compartió Vidal, la humorista le mostraba a Sebastián Wainraich cómo se puede hablar de manera extensa y con términos sofisticados para no decir nada en concreto. En continuado, aparecía la respuesta de la ex legisladora kirchnerista quien con referencias a la política de DDHH del Gobierno evitaba responder sobre el pedido de Argentina para que Venezuela libere a los presos políticos.

"Era una respuesta por sí o por no. Nos queda claro: toda esa sarasa es el kirchnerismo evitando condenar la dictadura de Maduro", afirmó María Eugenia Vidal junto al mentado video.

Como si se tratara de una toma de aikido, Gabriela Cerruti utilizó el mensaje de la referente de Juntos por el Cambio para contraatacar. Desafiándola a contestar por sí o no, la vocera presidencial tuiteó: "Por sí o por no María Eugenia Vidal, usted es la que se financió con aportantes truchos y propició la Gestapo antisindical?".

La cuestión no quedó ahí, la actual diputada del PRO citó el tuit de la ex periodista, respondió un “No” tajante y contraatacó: "Sigamos: Por sí o por no, Gabriela Cerruti. ¿El Gobierno le va a pedir a Maduro que libere los presos políticos de Venezuela?”.

Lejos de continuar con el juego que había propuesto, Cerruti evitó responder sobre la situación en Venezuela y se limitó únicamente a la respuesta de Vidal sobre su responsabilidad en la causa que se conoció como Gestapo sindical: "Esperemos que lo diga la justicia”.