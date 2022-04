Human Rights Watch criticó duramente al Gobierno por defender "la democracia" de Venezuela

Ante estas declaraciones, la directora de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, emitió una dura respuesta a través de sus redes sociales: "Esta semana Alberto Fernández dijo que en Venezuela los problemas se habían disipado. Recién la portavoz Gabriela Cerruti llegó hasta hablar de democracia ¿En qué planeta vive?".

¿Qué dijo Gabriela Cerruti sobre Venezuela?

Gabriela Cerruti, vocera del presidente Alberto Fernández, fue consultada por el deseo del mandatario de normalizar vínculos con Venezuela y que el resto de los países latinoamericanos se plegaran a esta iniciativa.

Entonces respondió: "Tanto la comisionada (de la ONU para los derechos humanos), Michelle Bachelet como otros que están preocupados por el tema de los derechos humanos en Venezuela marcan que la situación ha cambiado de un tiempo a esta parte y que no tiene sentido seguir hablando y haciendo algunas críticas que se hacía hace algún tiempo".

"Recientemente ha habido elecciones en Venezuela y en algunos distritos el partido del gobierno perdió. Es difícil hablar de un Gobierno donde no existe la democracia cuando el oficialismo pierde las elecciones. La verdad es que evidentemente la situación en Venezuela está cambiando", argumentó la funcionaria oficialista.

Respecto de la posición del mandatario, dijo que "en su rol de presidente de la Celac está muy sobre el tema".

triunfo de maduro.jpg En las últimas elecciones, Nicolás Maduro celebró la victoria en Venezuela pese a la ausencia generalizada de votantes (Foto: cuenta oficial de Maduro)

Una por una, las razones que expuso Human Rights Watch

Taraciuk tomó los puntos de argumentación de Gabriela Cerruti y fue respondiendo. En principio, señaló: "Usted sostiene que los problemas 'se han ido disipando'. Aquí datos que muestran que ello no es así. Expertos independientes de la ONU documentaron que la justicia venezolana no solo no investiga delitos y abusos sino que es cómplice de ellos".

En esta línea, agregó que "hoy hay más de 240 presos políticos", se investigan "posibles crímenes contra la humanidad" y ya se han exiliado más de 6 millones de ciudadanos.

También observó que "la emergencia humanitaria no se debe a un desastre natural sino en gran medida a políticas del régimen, dificulta el acceso de millones de venezolanos a la salud y a la alimentación. Un tercio de los venezolanos hoy sufre de inseguridad alimentaria".

Por último, replicó "usted dijo que Venezuela 'ha ido avanzando en su proceso electoral'. El mayor avance fue permitirle a la Unión Europea observar las elecciones de noviembre 2021 por primera vez en 15 años. El informe preliminar de la misión fue tan lapidario que los expulsaron del país".