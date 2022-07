Máximo Kirchner arremetió contra Martín Guzmán: "Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara"

Embed

"A ver cuándo aprenden que dar discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón", añadió.

Máximo Kirchner trató de "irresponsable" a Martín Guzmán

Ante un microestadio colmado de militantes, el referente de La Cámpora y titular del PJ Bonaerense comparó su renuncia a la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos con la salida de Guzmán.

"Cuando decidí dejar la conducción del bloque de diputados nacionales de nuestro gobierno, porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal, no lo hice pensando en falsos protagonismos que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor", explicó.

"Nadie supo de mi decisión hasta que yo había conversado con el señor Presidente. Primero hablé con un colaborador de él y esperé a poder hablar con él, y charlamos durante un largo rato. Me pidió pensarlo, lo pensé y le confirmé la decisión", relató.

Y advirtió: "Esto que ha pasado en los últimos días, que vaya a saber cómo ha sido, pero no comunicándose con el Presidente, habla de una irresponsabilidad supina".

"A partir de ahí volví a confirmar la doble vara de los medios de comunicación: cómo trataron cuando uno dejó la conducción del bloque por un desacuerdo político, yo no fui a pedir cargos, yo quería demostrar que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente", argumentó.