Salieron a la luz los impactantes detalles de la denuncia de Sofía Gonet por acoso

Qué dijo el acosador de Sofía Gonet

Después de una década, Hernán Bloquero volvió a hablar en PrimiciasYa (América TV) sobre las acusaciones de La Reini Gonet. El hombre señalado por la influencer también quedó involucrado en una denuncia de Homero Pettinato por amenazas, luego de un episodio ocurrido en las inmediaciones de OLGA.

Pablo Layús conversó nuevamente con Bloquero y le preguntó si tenía algún mensaje para Gonet. El entrevistado aseguró que no quiere volver a saber nada de ella y habló sobre el impacto que tuvieron sus declaraciones.

"¿Tenés algo que decirle algo en particular a La Reini que va a estar mirando?", le preguntó el periodista. "No, no le quiero decir nada, no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, esto que hizo diciéndome que yo la acosaba y que esto y que lo otro, no quiero saber absolutamente más nada. Y ya veré el tema de Homero, ya lo veré. Pero no, no quiero saber más nada. ¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en piel? Yo le voy a pedir disculpas solamente a La Reini", respondió.

La declaración se da después de que Gonet contara que Bloquero habría intentado contactarla de manera insistente durante años y que habría creado distintas cuentas luego de ser bloqueado. También relató que se tatuó imágenes relacionadas con ella y que habría realizado rituales con su nombre.

Respecto del conflicto con Pettinato, Bloquero reconoció parte de lo ocurrido y aseguró que recibió un consejo para disculparse con el conductor: "Lo que me aconsejaron es que le pida disculpas, que le pida disculpas a Homero y porque me lo aconsejaron directamente. Hacerlo tengo que hacer porque me lo aconsejaron".

Sin embargo, al referirse a las acusaciones de Gonet, mantuvo su postura y volvió a negar que la haya acosado. "Yo sé que con lo de Homero se me fue la mano, entiendo. Pero esto no, no es delito esto, Pablo. Realmente no lo puedo creer, yo no me voy a poder quedar de brazos cruzados. Realmente es indignante que haya dicho eso, Pablo, es indignante", agregó Hernán.

"¿Estabas enamorado de ella?", le preguntó el comunicador. "Y creo que hasta hace poco sí. Pero no, no, yo ahora que ya con esto, que me haya tratado de acosador virtual, esto no esto no tiene perdón. Es más, te digo que empecé a borrar las historias destacadas donde yo me hice los tatuajes de ella. Yo no tengo ningún problema mental", expresó.

Bloquero también negó haber utilizado cuentas falsas para comunicarse con Gonet y aseguró que siempre la mencionó desde su propio perfil. "Que yo no la acoso de hace más de diez años, eso es mentira. Que que yo nunca le mandé mensajes de cuentas truchas. O sea, yo siempre que la etiqueto en mis historias, siempre lo hice desde mi cuenta, de la que tengo hace más de 5 o 6 años más o menos", afirmó.

Finalmente, Layús le preguntó por el relato de Gonet sobre supuestos rituales vinculados con él. "Ella contó que que una vez le hiciste como una especie de magia negra", le comentó Pablo. "Mentira, todo mentira, Pablo, es todo mentira. Lo que yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida", afirmó.