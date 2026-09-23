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Javier Milei
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Tras su discurso en la ONU

Milei en Nueva York aseguró que a la Argentina "le salen los dólares por las orejas" y defendió su gestión

El presidente habló en Nueva York después de su presentación ante la Asamblea General. Reivindicó el reclamo por Malvinas, respaldó a Netanyahu, destacó el vínculo con Estados Unidos y anticipó, junto a Luis Caputo, inversiones en sectores estratégicos.

Milei en Nueva York aseguró que a la Argentina le salen los dólares por las orejas y defendió su gestión. (Foto: Reuters)

Milei en Nueva York aseguró que a la Argentina "le salen los dólares por las orejas" y defendió su gestión. (Foto: Reuters)

Javier Milei se mostró satisfecho con su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y defendió los principales ejes de su discurso, con eje en el reclamo argentino por las islas Malvinas, las críticas a determinadas agendas de la ONU y su respaldo a Benjamin Netanyahu.

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El presidente hizo estas declaraciones a TN en la puerta del hotel Langham de Nueva York, donde se hospeda la comitiva argentina.

El presidente habló en Nueva York después de su presentación ante la Asamblea General. (Foto: Reuters)

El presidente habló en Nueva York después de su presentación ante la Asamblea General. (Foto: Reuters)

Milei reafirmó el reclamo por las Malvinas

Al referirse a la relación con Estados Unidos, el presidente destacó el vínculo con la admnistración de Donald Trump y explicó que ambos países trabajan en cuestiones relacionadas con la geopolítica, la soberanía, los recursos naturales y la reorganización del escenario internacional.

Milei también ubicó a la Argentina entre los principales aliados de Estados Unidos y vinculó esa relación con la estrategia internacional que busca desarrollar su Gobierno.

Sobre las Malvinas, el mandatario sostuvo que la Argentina mantendrá el reclamo independientemente de los vínculos entre Trump y el primer ministro británico Andy Burnham.

“Las Malvinas son argentinas. No vamos a ceder en ese reclamo. Son argentinas por historia, por derecho, por geografía, y vamos a reclamarlas. Vamos a lograr que en algún momento, por la vía diplomática, las recuperemos", sostuvo.

El fuerte respaldo a Netanyahu

El mandatario también se refirió a su próximo encuentro con Benjamin Netanyahu, a quien definió como un aliado y amigo de la Argentina.

Milei definió a Benjamin Netanyahu como un aliado y amigo de la Argentina. (Foto: archivo)

Milei definió a Benjamin Netanyahu como un aliado y amigo de la Argentina. (Foto: archivo)

“Si no fuera por Netanyahu, que es un líder extraordinario con una visión geopolítica y que entiende además el vínculo con la batalla cultural como muy pocas personas en el mundo, salvo Marco Rubio, Donald Trump o Scott Bessent, tengo mis dudas de que hoy siguiera existiendo Israel. Eso sería un verdadero peligro, no solo para Israel, sino para Europa y para todo Occidente", expresó.

El guiño a Caputo y las inversiones que espera el Gobierno

Luis Caputo también participó del tramo de la conversación dedicado a las inversiones. El ministro había mantenido reuniones con empresarios e inversores en Nueva York y Milei lo instó a explicar los resultados de esos encuentros con una frase breve.

“Dale, te toca laburar a vos”, le dijo el presidente al titular del Palacio de Hacienda.

Caputo sostuvo que el interés está concentrado en inversiones vinculadas con la economía real y señaló que la Argentina cuenta con ventajas en sectores como energía, minerales críticos, alimentos y talento humano.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones con empresarios e inversores en Nueva York. (Foto: archivo)

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones con empresarios e inversores en Nueva York. (Foto: archivo)

Según explicó el ministro, las necesidades del mercado internacional pueden incrementar la demanda de esos recursos y generar oportunidades para el país. También afirmó que las políticas implementadas por el Gobierno son uno de los factores que despiertan interés entre los inversores.

“Argentina es la nueva tierra prometida", aseveró Milei.

Milei aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

El presidente también desarrolló su diagnóstico sobre la disponibilidad de divisas y el resultado de la balanza comercial. Según sus cálculos, la Argentina podría alcanzar este año un superávit comercial de U$S 25.000 millones.

Además, destacó el cambio registrado en el sector energético. Milei aseguró que el país pasó de un déficit comercial energético de U$S 5.000 millones a un superávit de U$S 10.000 millones o más.

“Los dólares que no tenés en el mercado financiero los tenemos en abundancia desde el lado real, desde la balanza comercial. Cada impacto que antes, en Argentina, te disparaba una crisis, hoy hace que nuestro problema sea que los dólares nos salen por las orejas”, afirmó.

Las prioridades económicas para los próximos meses

De cara al cierre del año, Milei señaló que las prioridades de su administración son mantener el crecimiento de la economía, continuar con la reducción de la inflación y lograr una nueva baja de la pobreza.

El Presidente afirmó que la economía lleva 28 meses consecutivos de crecimiento y sostuvo que, si se cumplen las proyecciones de mercado, el país podría acumular entre 18% y 20% de expansión durante los cuatro años de gestión. Además, detalló que la inflación podría ubicarse este año entre 20% y 30%.

En materia social, Milei aseguró que la pobreza pasó del 57% al 14%. También sostuvo que la pobreza entre los niños bajó del 70% al 42%.

“La foto sigue siendo mala, pero la película es la mejor película de la historia", expresó.

En pocas palabras

  • Milei en NY: El presidente defendió su gestión, reivindicó el reclamo por Islas Malvinas y respaldó a Benjamin Netanyahu.
  • Inversiones y Economía: Se anticiparon inversiones en sectores estratégicos y se destacó el superávit comercial proyectado de U$S 25.000 millones.
  • Prioridades Económicas: El gobierno apunta a mantener el crecimiento, reducir la inflación y disminuir la pobreza en los próximos meses.
Resumen generado por Thinkindot AI
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