El durísimo cruce de Emanuel Ortega con el biógrafo de Milei tras dudar del calvario de Julieta Prandi

"Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido 'secuestrada' y abusada sexualmente durante años por su propio marido", continuó repasando los comienzos televisivos de Julieta en Poné a Francella.

Fue allí que abiertamente puso en duda las acusaciones de Prandi. "Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente. ¿Cómo hizo para vivir por años bajo 'secuestro' sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue "abusada" sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?", disparó letal.

Y lejos de darle una mínima chance de crédito a la denuncia de la modelo y conductora, arremetió con sus cuestionamientos. "Sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentada en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue 'testigo' presencial del 'el secuestro' ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa. Conclusión: NO ME CIERRA NADA", sentenció despertando una infinidad de críticas en las redes sociales.

Qué le respondió Emanuel Ortega a Nicolás Márquez

Claro que el posteo de Márquez se viralizó inmediatamente, llegando a oídos no sólo de la propia Julieta Prandi, sino también de Emanuel Ortega, quien no dudó un instante en salir a responderle en defensa de su pareja.

Así, través de una Instagram Stories el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar comenzó refiriéndose a las acusaciones que el propio Nicolás Márquez tiene por parte de su propia familia: "No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija, o violencia contra su ex esposa. De eso ojalá se encargue la justicia".

Al tiempo que con mucha altura, Emanuel no dejó de descargar su furia contra Márquez y su poco feliz posteo. "Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás ignorantes, que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima. Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cagarle bien a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un 'hombre', que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga para decir me lo diga en la cara", disparó contundente.

Y por último, el músico le hizo un contundente pedido al biógrafo del también polémico presidente argentino, apelando a la fina ironía. "La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada", concluyó tajante.