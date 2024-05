Milei frente al temor de una híper recesión y en busca de un pacto de gobernabilidad para contener la crisis social

En ese clima de creciente malestar social, el propio presidente salió por distintos medios con la promesa de "bajar la inflación a un dígito"cercano al 5% en el mes de mayo", al mismo tiempo de defender el ajuste fiscal como ancla para la estabilización económica.

En ese marco, Milei dijo que "los salarios ya le empezaron a ganarle a la inflación", en alusión a la recomposición por paritarias, aunque en la Casa Rosada posteriormente reconocieron que eso todavía no llegó a la mayoría de los sectores.

Clase media.webp El costo del vida corre de la mano de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: archivo).

En la misma semana, como paliativo a la crisis, el Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo anunció la postergación del nuevo aumento de tarifas de luz, gas agua que se había programado mensualmente según el índice de inflación. Caputo continuó además con las presiones a las empresas de medicina prepaga para que bajen los precios según la inflación acumulada en el primer trimestre.

Ministro de Economía, Luis Caputo discutió con supermercadistas por aumentos de precios de la canasta familiar. Foto Min Economía.jpg

Según explicó luego el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión "no fue una nueva marcha atrás" sino una "postergación temporal, aprovechando que le sobra el superávit fiscal alcanzado", para evitar "cargar más peso a la mochila de la clase media".

Caputo antes había salido a mostrar una tendencia a la "deflación" en los precios de alimentos en supermercados, a partir de la decisión de abrir la importación de productos de la canasta básica, frente a la cartelización de precios de empresas locales.

Paralelamente, desde la Secretaría de Trabajo decretaron este jueves una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que llega en mayo a $234.000 e incide en los aumentos de los planes sociales, pensiones y jubilaciones.

Pero en el Gobierno niegan que esas gestiones impliquen una contradicción al plan de Milei de liberar la economía de la intervención del Estado, como en el caso del Cepo cambiario vigente a pesar de llevar 5 meses de gobierno.

La advertencia por la recesión encendió las alarmas en la Casa Rosada

El Gobierno también escuchó los reclamos del FMI y de la UIA, ante el temor de que la economía no arranque rápido en "V" con una ola de inversiones y nuevos empleos como promete Milei, y que, en cambio, termine en una hiperrecesión con una explosión de la desocupación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1782847196271960511&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

La actividad económica cayó 3,2% interanual en febrero de 2024 https://t.co/Jl75EbHBmA pic.twitter.com/vOz0J0fHfT — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 23, 2024

El INDEC registró una caída de la actividad interanual del 3,8% de febrero de 2023 a febrero de 2024.

Pero el alerta llegó al Gobierno también a través de un comunicado de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre los efectos de la fuerte recesión (caída de las ventas y el consumo) que ya afectan a las industrias locales que se ven obligadas a suspender empleados en el mejor de los casos, cuando no empezar a pensar en despidos masivos o el eventual cierre de plantas.

El informe de la UIA indica que en febrero la actividad del sector registró una caída de 6,8% en la comparación anual y una leve suba mensual de 0,7%, sin estacionalidad, por la baja base de comparación. Se trata del noveno mes de caída interanual consecutiva, y en el primer bimestre de 2024 la merma acumulada fue de 8,3%.

En tanto, advirtió por la tasa de desempleo. El reporte de la UIA aseguró que “el sector industrial enfrenta ciertas dificultades en el marco de la suba de costos (energía, insumos importados) y la disminución en los niveles de demanda, tanto de los hogares como de otras industrias y de la construcción”.

En ese contexto, los datos preliminares de marzo estiman que se "aceleró la contracción interanual”.

Salvando las diferencias por la reforma laboral, los reclamos de la CGT van en sentido similar al advertir sobre la caída de la actividad y de empleo como consecuencia del ajuste y la liberación económica.

marcha cgt.jpg

Pero el retorno del impuesto a las ganancias a trabajadores de la cuarta categoría con sueldos de 1.200.000 rozan la canasta de pobreza, parecen contradecir el relato oficial y la promesa de bajar impuestos, lo que estaría impactando en la baja de la imagen del gobierno, según algunas encuestas que esta semana difundieron algunas consultoras.

En ese clima, Milei emprende su cuarto viaje en busca de inversores a los Estados Unidos, para participar este sábado de la Conferencia Anual del Instituto Milken, junto a banqueros, inversores y CEO's que se realizará en Los Angeles, mientras su entorno avanza con los preparativos para la firma del Pacto de Mayo.

marcha-universitaria-1.webp

Todo en medio de las repercusiones de la multitudinaria marcha de estudiantes en defensa de la Educación Pública que frenó el ajuste presupuestario que el Gobierno quería aplicar a las universidades, y en la previa al segundo paro general convocado por la CGT, para el 9 de mayo.

Pacto de Mayo: el Gobierno ratifica el encuentro en Córdoba en busca de gobernabilidad

Javier Milei confirmó que no invitará a Axel Kicillof al Pacto de Mayo Javier Milei confirmó que no invitará a Axel Kicillof al Pacto de Mayo. (Foto: NA)

A pesar de la presión de un sector de la Casa Rosada advirtieron que "si no hay ley bases, no hay pacto de mayo ni paco fiscal", desde otro sector cercano a Milei ahora admiten que el presidente bajó las condiciones a los gobernadores y se sacará la foto del pacto el 25 de mayo en Córdoba, salga o no la ley antes de esa fecha.

La decisión de dar marcha atrás a la estrategia de ir a todo o nada, surgió el jueves, ante las dudas sobre si finalmente el Gobierno conseguirá repetir los votos de la oposición dialoguista para conseguir la sanción en el Senado de la Ley Bases, como sucedió esta semana en Diputados.

En el Gobierno reconocen que en el Senado los números para el peronismo k son más holgados y muchos radicales y provincias devastadas por el ajuste fiscal, podrían terminar votando en contra de varios artículos o cambiándolos, lo que llevaría a que la ley termine regresando a Diputados para su nueva aprobación, y no llegarían con los tiempos para que la ley esté lista antes del acto del 25 de mayo.

Por las dudas, desde la Secretaría General de Presidencia que lidera la hermana presidencial, Karina Milei, que esta semana presidió también la reunión de Gabinete, ante la ausencia imprevista de Milei, avanza con los preparativos del Pacto de Mayo que en principio se iba a hacer en la Estancia La Paz, un casco histórico hoy convertido en hotel 5 estrellas, de la época de Julio Argentino Roca, y ahora en el Gobierno evalúan el Palacio de Justicia provincial de Córdoba.