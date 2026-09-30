El tajante comunicado de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton: "No vamos a..."

“Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen ”, expresaron desde la banda.

En otro tramo del comunicado, se refirieron al antecedente judicial que habría involucrado a la misma mujer en 2023: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones ”.

Al explicar qué habría ocurrido en aquella oportunidad, la agrupación sostuvo que la denunciante no habría ratificado su presentación ante la Justicia y que tampoco habría concurrido a una pericia. En ese sentido, señalaron que durante la tramitación de ese expediente la mujer habría continuado intentando comunicarse con Levinton: “En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo ”.

“Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia ”, aseguraron que el cantante recibió diferentes mensajes de la mujer, aunque decidió no contestarlos y que las comunicaciones serán incorporadas como parte de la investigación judicial.

Por último, la banda aclaró que no difundirá el contenido de esas conversaciones en redes sociales ni ante los medios, y explicó que mantendrá esa información dentro del ámbito judicial. “Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente ”, concluyeron.

Qué dijo Joaquín Levinton tras la denuncia

En medio de la repercusión que generó la denuncia por abuso sexual en su contra, Joaquín Levinton decidió contarle su versión a Yanina Latorre, quien se comunicó con él para conocer de primera mano su postura. La conductora reveló en SQP (América TV) parte del intercambio que mantuvo con el cantante y contó qué fue lo que le respondió.

Según relató Yanina, ella se contactó con Levinton durante la mañana de este miércoles y le preguntó si quería hablar sobre lo ocurrido o compartir algún detalle de la situación. El músico le respondió con un mensaje en el que sostuvo que todo lo que había expresado públicamente era cierto y apuntó directamente contra la mujer que lo denunció: "Esta mañana le hablé, le pregunté si quería hablar conmigo o contarme alguna historia y me dijo: 'Hola, Yanina. Lo que pasa es todo lo que escribí, es absolutamente verdad. Es una persona que me acosa sistemáticamente hace siete años que la vengo padeciendo'".

Durante la conversación, además, Levinton le aseguró a Latorre que tiene elementos para respaldar su relato y que estaría dispuesto a presentarlos ante la Justicia. La periodista explicó que le pidió que le enviara ese material, aunque el músico le manifestó que antes debía consultarlo con su abogado. "'Tengo pruebas, tengo mil capturas de pantalla', obviamente se las pedí, y me dice: 'Tengo que pedirle permiso a mi abogado porque yo quiero seguir esto en la Justicia, pero no quiero entrar en un circo mediático'", agregó Yanina.

De acuerdo con lo contado por Latorre, el cantante mantiene su postura frente a las acusaciones y asegura tener documentación que, según él, permitiría respaldar su versión. Sin embargo, por el momento habría optado por presentar ese material ante la Justicia y evitar exponer públicamente el contenido de las pruebas.