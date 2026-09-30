La picante respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si irá al casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Sin embargo, Flowers quiso ir un poco más allá y planteó una posibilidad: "Por ahí quedó buena onda o Rodri es políticamente correcto y te invita, ¿por qué no?". Homs volvió a despejar cualquier expectativa y respondió: "No, está todo bien, pero no, claramente que no".

La última pregunta, quizás la más incómoda, llegó de manera directa: "¿Irías si te invitarían?". Homs eligió no entrar en hipótesis y cerró el tema: "Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias, pero bueno, todo bien igual".

Cuál es la polémica condición que Tini Stoessel les impuso a los invitados de su boda con Rodrigo De Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue generando una enorme expectativa y, mientras los preparativos avanzan, comienzan a aparecer nuevos detalles vinculados con la celebración. En las últimas horas se conoció una particular exigencia que la cantante habría dispuesto para las personas que integran la exclusiva nómina de invitados.

De acuerdo con lo informado por Marcela Coronel en Primicias Ya (América TV), Tini habría optado por un sistema especial a la hora de enviar las invitaciones. Cada invitado recibió un enlace personal, privado e intransferible, diseñado para que únicamente pueda ser abierto por la persona a la que fue enviado. Sin embargo, el link no serviría solamente como confirmación de la invitación, sino que también aportaría datos importantes sobre el evento.

Uno de los contenidos que se encuentran dentro de ese enlace corresponde al dress code, es decir, las pautas de vestimenta que deberán respetar quienes concurran a la fiesta. “Ese link no se puede pasar. Yo ahora aprieto ese link, no me manda a ningún lado. Pero a la persona que le llegó como invitada va a ver que tiene las referencias del dress code que ella pide para la fiesta”, explicó la periodista al contar algunos detalles sobre el particular mecanismo utilizado para la boda.

En principio, la indicación elegida por Tini Stoessel para definir la vestimenta sería “gala”. Junto con esa consigna, quienes fueron invitados tendrían acceso a distintas fotografías dentro del enlace, utilizadas como inspiración para mostrar de una manera más concreta cuál es la estética que la artista busca para una noche tan especial.

Al referirse a esas imágenes, Coronel explicó que el material que trascendió públicamente no coincide de manera exacta con el que recibieron los invitados. “Estas imágenes que nosotros vamos a ver son las referencias que están inspiradas en realidad en lo que Tini está pidiendo. No son exactas porque no queremos comprometer a la persona que nos pasó la información. Esto fue una investigación con Santiago Sposato”, señaló la integrante del programa conducido por Marina Calabró y Luis Ventura. Entre los detalles que despertaron mayor curiosidad apareció la manera en que algunas de las invitadas interpretaron inicialmente el concepto de “gala”. Al conocer la consigna, varias personas lo habrían vinculado directamente con la reconocida Met Gala, uno de los eventos de moda más importantes del mundo, caracterizado por sus looks originales, extravagantes y de gran impacto.

No obstante, las referencias elegidas para el casamiento de Tini mostrarían una orientación completamente distinta. La estética buscada estaría relacionada con una propuesta sofisticada, tradicional y elegante, sin recurrir a los diseños llamativos o escénicos que suelen verse en la famosa gala de Nueva York. “Vos viste que en la Met Gala es mucho show, vestidos amplios, teatrales, con plumas... O con extravagancias”, explicaron durante la emisión.

La pauta establecida para la vestimenta tampoco estaría dirigida únicamente a las mujeres invitadas. El enlace individual que recibió cada persona incluiría, además, distintas referencias pensadas específicamente para los hombres, con alternativas que les permitirían definir cómo completar su atuendo para la celebración.

“Y también para los hombres. Hay una parte que está dedicada a los hombres. Hay algunos que tienen corbata, otros no”, concluyeron al brindar detalles sobre una de las singulares condiciones que Tini Stoessel habría definido para la esperada celebración junto a Rodrigo De Paul.