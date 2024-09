Milei y Villarruel terminan la semana con agendas en provincias separadas

Sin embargo, la semana termina con un impasse en la interna entre la mesa chica del Gobierno y la Vice, a una semana de que desde el Ejecutivo se saliera a despotricar contra Villarruel por "no haber hecho lo necesario para evitar que se caiga el DNU de fondos reservados de la SIDE y que el Senado sancionara la ley de movilidad jubilatoria, que Milei calificó como "un atentado para romper al Gobierno".

Villarruel.webp El Senado comenzó a marcar asistencia con la huella dactilar: hubo más de 200 empleados ausentes. (Foto: archivo)

En una muestra de fidelidad en medio del caos por las internas que atravesaron al oficialismo, Villarruel esta semana cumplió su rol de contener otra crisis para el Gobierno en el Senado, admiten fuentes de la Casa Rosada.

Aunque no logró conseguir los dos tercios para sostener el DNU de fondos reservados para la SIDE y el veto a la ley jubilatoria, Villarruel al menos logró que el Gobierno gane tiempo postergando la sesión por la boleta única y el resto de los temas una semana más.

Sin embargo, cerca de Milei definen la relación entre ambos como fría y estrictamente "institucional" y están atentos a un eventual nuevo embate de la Vicepresidenta como fue la polémica generada por su rechazo público al pliego de uno de los candidatos del Gobierno a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo.

"No nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas. El que no comprenda, no tiene nada que hacer en LLA", había dicho el propio Milei el jueves al referirse en general a la interna que atraviesa el partido del Gobierno, durante la apertura del Foro Madrid.

No obstante, Presidente y Vice siguen con agendas separadas.

Javier Milei inauguró el Foro Madrid de dirigentes liberales en Buenos Aires, con un duro discurso contra políticos, empresarios y periodistas. Foto Presidencia..jpeg

Milei tenía previsto desembarcar por primera vez en Mendoza, para presentarse ante el IAEF con un discurso de férrea defensa del modelo económico libertario, pero tendrá una estadía corta:

“Llega a las 19, habla y se va”, adelantaron fuentes del Gobierno a A24.com, para explicar el estilo que impregnan las escasas giras del presidente por el interior.

Javier Milei y Guillermo FRancos con gobernadores del norte en Casa Rosada tras la firma de traspado de obras públicas. Todos prometieron dar el presente en la Casa de Tucumán..jfif

En este caso, Milei será recibido por el gobernador Alfredo Cornejo (JxC) con una recepción formal, donde hablarán de la coyuntura, luego de que el radical aportara a la gobernabilidad de Milei con su apoyo a través de legisladores en las leyes que el Gobierno envió al Congreso, como la Ley Bases y el paquete fiscal, pero que ahora no pasa por el mejor momento, en medio de tensiones por las leyes de movilidad jubilatoria que Milei decidió vetar, igual que la de financiamiento universitario, en pleno tratamiento.

La visita del presidente a Mendoza se da en momentos de tensión interna por el armado de La Libertad Avanza, como partido en Mendoza, luego de la expulsión del bloque de diputados de Lourdes Arrieta, que estaba justamente a cargo de la cuestión partidaria legal.

Victoria Villarruel, en medio de la tensión con Javier Milei: "Estamos bien, por supuesto" Victoria Villarruel, en medio de la tensión con Javier Milei: "Estamos bien, por supuesto". (Foto: Sociedad Rural Argentina)

Villarruel, en cambio, visita Misiones y se quedará al menos un día. La vicepresidenta, en tanto, participaba este viernes de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá, la fiesta más representativa de la diversidad cultural de Misiones y previo a su visita a Oberá, Villarruel arribará a Posadas, donde se reunirá con autoridades del Gobierno provincial de Hugo Passalacqua, para trasladarse posteriormente al predio de las Colectividades.

Con este viaje suma kilómetros a la agenda de provincias que lleva recorridas haciendo contactos con gobernadores aliados. La Vice ya visitó Jujuy y Salta, con motivo de los homenajes del Éxodo Jujeño, y en Catamarca fue a la Fiesta del Poncho.

También participó con agenda propia en julio pasado, la Exposición Rural de Palermo y se reunió con empresarios antes de que el Presidente inaugure oficialmente la muestra del Campo.