Pablo Moyano contra Patricia Bullrich: "No pueden encontrar a Loan y te meten 20 mil milicos para reprimir a los jubilados"

Puntualmente, sobre lo ocurrido en el Congreso ratificó el veto a una reforma del cálculo de las jubilaciones, Moyano criticó a los diputados que votaron a favor de sostener el rechazo del Ejecutivo a lo que se había votado en junio.

"La verdad que fue lamentable el papel del Congreso, fundamentalmente parte del radicalismo. Algunos votaron a favor del veto y otros se abstuvieron, lo que le dio la posibilidad al presidente de negarle casi 14 mil pesos de aumento a los jubilados y las jubiladas", dijo.

Por otro lado, reivindicó el papel del sindicalismo en función de voltear el veto: "Hicimos todo lo necesario. La responsabilidad es de los políticos que nos cagan cuando votan las leyes, ellos son los responsables".

Y más allá de cuestionar lo que ocurrió en Diputados, rechazó "la represión salvaje que se produjo afuera del Congreso. Se les negó un mísero aumento a los jubilados (...) No fue un triunfo de Milei, fue una derrota lamentable para los jubilados”.

En esa línea, apuntó sus dardos contra una enemiga "histórica" del clan Moyano: la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

"No pueden encontrar un chiquito, que Dios quiera que esté vivo, el nene Loan (Peña), y te meten 20 mil milicos para reprimir a los jubilados. Vos fijate la incoherencia de esta mujer. Ellos mismos cortan la calle. Yo he hecho marchas, he cortado la calle, y no pasó nada", dijo, en referencia al chico que continúa desaparecido en Corrientes desde hace tres meses.

"Ellos mismos cortan la calle y te arman todo ese show para quedar bien con los poderosos; para quedar bien con el Fondo Monetario, con los empresarios", agregó.