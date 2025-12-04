Así definieron Wanda Nara e Icardi las fiestas con sus hijas: un acuerdo bajo llave y un posible país "neutral"

El comentario dio pie a una observación de una de las panelistas: "Que haya un pedido del club te dice que no es en Turquía". A lo que Záffora remarcó: "Es neutral el país".

De esta manera, aunque todavía no se confirmó el destino exacto, quedó claro que Wanda Nara y Mauro Icardi ya tienen un esquema definido para compartir las fiestas con sus hijas.

Embed

Por qué Mauro Icardi volvió a demandar a Wanda Nara

El último miércoles, en Puro Show (El Trece), Angie Balbiani reveló que Mauro Icardi decidió avanzar con una nueva demanda contra Wanda Nara. La información generó un fuerte impacto mediático, ya que el eje del conflicto apunta al uso de redes sociales y a la exposición pública de sus hijas.

"Se hizo una nueva presentación del lado de las abogadas de Mauro Icardi respecto a las redes sociales y la exposición de las chicas", explicó la panelista al dar a conocer la noticia.

Uno de los puntos más relevantes dentro del escrito judicial está vinculado directamente con la plataforma TikTok. "En este documento lo que están diciendo es: 'No hay consentimiento paterno de usar TikTok'", agregó Balbiani, dejando en claro la postura del futbolista.

Para dar contexto, la periodista recordó una disposición reciente: "Ayer la Unión Europea dijo que los chicos tienen prohibido usar redes sociales hasta los 16 años".

La presentación también hace referencia a la participación de las niñas en el show de Martín Cirio. Matías Vázquez lo remarcó en el programa: "Icardi lo hace también a partir del show de Martín Cirio".

Balbiani amplió la información y relató: "El día 9 de noviembre de 2025 Wanda Nara llevó a sus hijas al Movistar Arena y después se empezaron a ver imágenes en las que le gritaban a Mauro Icardi a modo de broma: 'Manicero, manicero'".

En ese mismo sentido, Pampito sumó detalles: "Todos estos videos fueron adjuntados por Mauro Icardi y sus abogadas en la causa que le hace Mauro Wanda de haber llevado a las niñas. La verdad que el show de Martín Cirio no era para las nenas. No es en contra de Martín Cirio, el show no es para niños".

Finalmente, Balbiani compartió un fragmento del escrito presentado en la Justicia: "La señora Nara, su señoría, intentó en los días sucesivos a este show instalar falsamente en todos los medios que sus hijas se encontraban supuestamente en su camarín y no se encontraban presentes cuando ocurrió el penoso y irreprochable hecho. Pero se olvidó que ella misma había señalado desde arriba del escenario que las niñas estaban presentes".