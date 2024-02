Patricia Bullrich desafió a Mauricio Macri en Radio La Red: "Yo represento a la parte mayoritaria del PRO"

Consultada sobre si la alianza del PRO con el oficialismo podría significar un co-gobierno con Macri, Bullrich contestó: "Esto no es un cogobierno ni un tema de cargos. Es un tema de principios, valores e ideas. Nosotros estamos de acuerdo con la idea de un capitalismo de reglas. Mi objetivo como actual presidenta del PRO ha sido traerlo a una estrategia de cambio. Hoy el PRO está en el cambio, sus diputados, y sus senadores. Podrá haber una ínfima minoría que no, pero el 99% lo está".

macri-bullrich-legislatura.png Patricia Bullrich se enojó en la entrevista con radio La Red cuando fue consultada por Mauricio Macri (Foto: archivo).

El próximo 19 de marzo se elegirán nuevas autoridades en el PRO. En radio La Red, le preguntaron a Bullrich si veía a Macri como futuro presidente del partido. "No lo sé todavía, puede presentarse una lista. No sé si él quiere, yo no voy a hablar por Macri. Sé lo que leo en los diarios", dijo.

"¿Te amigaste con él o seguís tiroteado?", le consultaron. "No es un problema de tiroteo. Yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, así, de frente. Yo soy una persona más directa. Estoy convencida de eso y voy al frente", completó antes de enojarse al ser nuevamente indagada por su relación con el expresidente.

"Yo no quiero hacer una entrevista hablando de Macri, no me interesa. Yo soy ministra, estoy en otras cosas. No me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri, no lo soy, no me interesa. No es lo mío. Si quieren una entrevista con Macri, hablen con Macri", cerró.