La estafa que sacude a Wanda Nara: Yanina Latorre reveló cómo la traición de Nicolás Payarola la golpeó de lleno

La situación derivó en un enfrentamiento directo: "Wanda fue a buscar a Payarola, le dio una oportunidad, él le dijo que sí, que cobró, que se olvidó de decirle, que no sé qué, fue con su nuevo novio Migueles, por eso Payarola está tan odiado con Migueles y los abogados nuevos, él le pidió que no lo denuncie, que se comprometía a empezar a pagar".

Sin embargo, el acuerdo no prosperó: "De la deuda, no sé cuánto exacto, le pagó dos cuotas. Ella quedó en un arreglo de no denunciarlo y que él le iba a ir pagando en cuotas. Y ahora preso no creo que siga cobrando, porque ella no tiene documentada esa deuda como muchos otros las tienen".

Cómo fue la detención de Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara

El abogado Nicolás Payarola, quien hasta hace pocas semanas trabajaba como representante legal de Wanda Nara, fue detenido este jueves por la mañana en su vivienda del Barrio Golf Club de Nordelta. La Policía Bonaerense lo arrestó acusado de once casos de estafa contra sus propios clientes. La noticia fue confirmada por el periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano (América TV), donde se destacó el rol clave de la denuncia presentada por el futbolista Gonzalo Montiel y su familia.

De acuerdo con lo trascendido, la captura se concretó tras una extensa investigación encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, bajo la conducción del comisario general Lucas Borge, y se llevó adelante con una orden emitida por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

En los últimos minutos del programa matutino, Pamela David y Carlos Salerno mostraron la que se convirtió en la postal más fuerte del día: el instante en que los efectivos policiales ingresaron al domicilio de Payarola, ubicado en un barrio privado de Tigre, y procedieron a detenerlo.

"Lo van a trasladar a una comisaría en Tigre. Interpreto que va a ser trasladado a un penal en las próximas horas. Recordemos que la acusación también pesa sobre parte de su familia, por lo que hay que ver eso cómo repercute después", explicó el periodista en vivo. "La causa del allanamiento es por estafa, defraudación por administración y lavado activos de origen delictivo. Las víctimas son María Abraña y Juan Montiel -los papás de Gonzalo Montiel-, Macarena Poza, Silvana Leonardi, Débora Greco y Norma Viñoni (los denunciantes)", añadió mientras las cámaras mostraban al exabogado de Wanda Nara esposado y subiendo al patrullero.

Además, se detalló que el expediente que lleva adelante el fiscal Iribarren "tiene eje en una denuncia de una estafa por un monto aproximadamente de 700 mil dólares, que sería una inversión sin retorno de Montiel para con Payarola, que el dinero sería de un premio del futbolista del Mundial para la construcción de un barrio privado que nunca existió".

En ese momento, Luis Bremer aportó un dato adicional que podría complicar a Wanda Nara en el corto plazo: "Sumo otro último momento de una gestión de Payarola que complicaría a Wanda Nara en los próximos días: las apelaciones por las multas que Mauro Icardi aplicó contra Wanda Nara, esas apelaciones habrían caído por lo que Wanda debería pagar en el futuro, en los próximos días, 300 millones de pesos".

Mientras tanto, Carlos Salerno subrayó que resta definir si el fiscal solicitará cupo en algún penal para que Payarola quede alojado allí. Y Bremer cerró con una revelación sobre la decisión de Wanda: "Wanda sabe desde enero que esto podía ocurrir, por eso soltó al abogado en las últimas semanas".