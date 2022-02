¿Por qué el acuerdo con el FMI pone a prueba la continuidad de la coalición de Gobierno?

En las últimas horas el hermetismo sobre la postura del kirchnerismo en Diputados y en el Senado iba in crescendo. En las horas previas a la firma del acuerdo, trascendió que el Presidente rechazó el pedido del Fondo de aumentar 60% las tarifas eléctricas y Guzmán sostenía el reclamo de Cristina de no aumentar más allá del 20% los servicios públicos.

El debate de fondo tanto hacia adentro del Gobierno como con el FMI es el nivel de reducción de gastos en subsidios del Estado, como uno de los ejes centrales del programa que negocia el Gobierno con el FMI para iniciar el camino para reducir a cero el déficit fiscal de acá al año 2024.

El hermetismo de Máximo y de Cristina Kirchner: ¿Peligro de default?

cristina-maimo.jpeg Cristina Kirchner con Máximo en el acto por el Día de la Memoria. (Foto: archivo)

"Hay que esperar hasta que llegue el proyecto para hablar", respondió a A24.com una alta fuente que responde a Máximo y a Cristina Fernández de Kirchner sobre la postura que adoptarán los alrededor de 28 diputados del Frente de Todos que se contabilizan entre las posturas de rechazar o abstenerse a la hora de votar el acuerdo que antes del 21 de marzo debe estar aprobado para evitar caer en default.

En las últimas horas Máximo como jefe de La Cámpora y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro como el representante de Cristina en la Casa Rosada, dejaron un mensaje de acercamiento ante los rumores de futura ruptura. Fue el primer acto de Máximo Kirchner luego de haber renunciado a la jefatura del bloque de diputados del FdT

De Pedro y Máximo compartieron un acto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con la excusa del aniversario de Comodoro Rivadavia, acompañados por el gobernador de Chubut, Gustavo Arcioni. Desde allí, Máximo envió un mensaje.

"Unidad en la diversidad, ratificación de la coalición del Frente de Todos", repetían por su parte, fuentes del entorno de Massa, la tercera pata de la coalición de Gobierno.

Actos y contra actos como mensajes de la puja interna entre albertismo y kirchnerismo

Sergio Massa compartió acto en Chubut con Máximo Kirchner, Wado De Pedro y el gobernador Mariano Arcioni.jpg

Pero en los hechos, los gestos abundaron en actos y contraactos del kirchnerismo y del albertismo incipiente, que amenaza con independizarse y dar pelea interna en las PASO 2023.

En cambio, Alberto Fernández participó el mismo día en otro acto político en el Rectorado de la Universidad de La Plata, organizado por la nueva Juventud Peronista Universitaria (JUP). No hubo dirigentes de la juventud kirchnerista ni cercanos al gobernador Axel Kicillof. La JUP está en disputa con la Cámpora; Alberto fue a dar una muestra de respaldo.

En tanto, un contraacto en el barrio porteño de San telmo, en rechazo al acuerdo con el FMI fue convocado para el jueves por los kirchneristas más duros nucleados en la agrupación "Soberanxs" que impulsa el ex vicepresidente de Cristina Kichner, Amado Boudou.

BOUDOU2-horiz.jpg

Boudou, como otros dirigentes del kirchnerismo duro llaman a no firmar el acuerdo con el FMI a pesar de la posibilidad de que Argentina entre en default el 20 de marzo, cuando venza la cuota de 2800 millones de dólares de la deuda tomada por Mauricio Macri en 2018.

En ese sector reclaman al Gobierno de Alberto Fernández “llevar al FMI a la Corte Internacional de Justicia (CIJ); auditar la deuda de Macri; rechazar al cogobierno del FMI, porque la política económica la deciden las y los argentinos; y consulta popular”.

¿Qué dicen desde el albertismo?

gioja.jpg

Desde el albertismo en cambio admiten que el diálogo con Máximo y sus legisladores hoy no existe; y que la unidad es algo que debe resolver no entre diputados sino en el espacio político.

E l nuevo jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, no logró aún convocar a una reunión del bloque de 118 diputados del FdT, por la falta de consenso.

Consultado sobre lo que pasará con el acuerdo con el FMI en el Congreso, el diputado albertista de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, dijo a A24.com: "Argentina necesita una ley y un acuerdo, hay una negociaicon en curso, el 22 de marzo hay que pagar 2800 millones que argentina no tiene, hay una negociaicon, buena, regular, mala, cada uno le ponga titulo que quiere: yo creo que es buena y no hay otra alternativa".

"El acuerdo no está cerrado. Intercambié mensajes anoche con el Presidente y me dijo que la negociacion estaba en curso, que se iba avanzando", reveló Casaretto en diálogo con A24.com.

"Hasta que no arreglás el último de los puntos no hay acuerdo", dijo Casaretto quien dijo desconocer el famoso borrador que circuló esta semana entre legisladores.

https://twitter.com/mpcasaretto/status/1496216796868849667 Respetando nuestras diferencias internas, mi convicción es que es nuestro deber cívico y político acompañar con nuestro voto este acuerdo que no limita la inversión en obra pública, en asistencia social, en materia previsional, en educación, ciencia y tecnología ni en salud. — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) February 22, 2022

Algo parecido dijo el ex presidente del PJ e influyente ex Gobernador de San Juan y actual vicepresidente 2° de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja: "Argentina está pasando por un problema que no lo creó el actual gobierno como es la deuda del FMI. Nosotros habíamos salido de la deuda en 2005 gracias a Néstor Kirchner, y ahora estamos nuevamente con esto en la espalda", dijo Gioja en declaraciones a Radio 10.

Y agregó: "Estas cosas solamente las solucionan los peronistas. Ahora, en realidad, estamos sacando las papas del fuego. Oficialmente no nos llegó ningún paper del acuerdo. Aparecen algunos con ganas de complicar las cosas", admitió en referencia al supuesto borrador de la Carta de Intención con el FMI que circuló entre diputados esta semana, que incluía un fuerte ajuste en las tarifas.

Sin embargo, algunos sectores de la Casa Rosada despegaban a Guzmán de ese borrador y atribuyeron su circulación a "una operación del kirchnerismo" para boicotear o en todo caso, cambiar algunos puntos que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI.

Frente a las presiones internas, Fernández y Guzmán intentan cambiar algunos puntos del pre acuerdo con el FMI. Lo lograrán antes del 1° de marzo o se volverá a postergar, una vez más?