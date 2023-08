¿Qué posibilidades hay de definir presidente en un nuevo balotaje?

¿Qué es el balotaje?

El sistema electoral argentino fue renovado en la reforma constitucional de 1994, y para hacerlo más confiable y evitar dudas sobre los resultados ajustados, se incluyó un sistema de doble vuelta o balotaje.

En sus artículos 97 y 98 la Constitución especifica que si la fórmula más votada obtiene más del 45% sus integrantes serán proclamados presidente y vice automáticamente, pero si el porcentaje obtenido es menor y la diferencia con el segundo no llega a los 10 puntos, se deberá decidir en segunda vuelta.

En el mismo sentido, el artículo 151 de la Ley 24.444 establece que "si ninguna de estas condiciones se cumple, se realizará una segunda vuelta, que se deberá efectuar en los próximos 30 días a partir de la última elección, de acuerdo al artículo 96 de la Carta Magna. Participan las dos fórmulas a Presidente y Vicepresidente más votadas en primera instancia y resultará electa aquella que obtenga la mayor cantidad de votos afirmativos válidamente emitidos".

Posibles escenarios y especulaciones para las elecciones generales del 22 de octubre

Cabe recordar que en las PASO, Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), se impuso con el 30,04%; segundo quedó Juntos por el Cambio (JxC) como fuerza con el 28,27% con Patricia Bullrich como tercera candidata (19%) y tercero se ubicó Unión por la Patria con el 27,7% de los votos como fuerza, pero con Sergio Massa como segundo candidato más votado con el 21%.

Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, superaron las PASO con menos del 5 %, pero les alcanzó para subirse a la competencia de octubre, que requiere un piso mínimo de 1,5 % de los votos totales.

Sobre ese escenario especulan hoy, a 10 días de las PASO, las tres principales fuerzas del oficialismo y de la oposición más votadas el 13 de agosto.

Pero como en política nada es imposible, todos miran cómo llegar al electorado que no eligió a ninguno en las PASO, que representa un cuarto del electorado nacional, unos 11 millones de argentinos que siguen indecisos o enojados, y podrían dar vuelta los resultados de agosto para uno u otro lado.

La aspiración de Javier Milei es seguir creciendo después de ganar en primera vuelta. Para eso, apuesta a sacarle votos "por derecha" a la candidata de Juntos, Patricia Bullrich, y tratar de ganar en primera vuelta, pero hoy admite la posibilidad de polarizar con el candidato del gobierno, Sergio Massa, que busca ocupar el lugar del centro y aglutinar votos de izquierda progresistas moderados .

Massa tiene la esperanza de llegar al balotaje y bajar a Bullrich de la carrera. Fuentes del comando de campaña de UP señalaron a A24.com que "hay encuestas que ya lo posicionan segundo a Massa, a pesar de que la fuerza Juntos por el Cambio había salido segunda en las PASO, ahora se habla de candidatos no de fuerzas políticas. "Así como crece Milei, Massa también creció en las encuestas post PASO y la que baja es Bullrich", dicen en el comando electoral de UP.

En su entorno confían en las fuerzas centrífugas del sistema político que indican que el electorado podría reacomodarse polarizando entre dos fuerzas totalmente opuestas y que "no es posible un balotaje entre dos candidatos de derecha".

Bullrich pelea el segundo lugar con Massa y para eso intenta retener los votos del 10% que obtuvo a su rival en la interna de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y sumar a peronistas desencantados, con un discurso más moderado que el de la campaña a las PASO, pero mostrándose como la variante que garantiza el "orden" y experiencia de gestión frente a un candidato libertario como Milei que genera incertidumbre por sus propuestas revolucionarias de romper con el sistema establecido.

Antecedentes de balotaje en Argentina

scioli macri horiz

El balotaje en Argentina se implementó en 1995, pero hubo que esperar a las elecciones presidenciales de 2015 para el primer balotaje presidencial, en las cuales Mauricio Macri logró dar vuelta el resultado obtenido en primera vuelta y se quedó con el bastón presidencial tras vencer al candidato del entonces oficialista Frente de la Victoria, Daniel Scioli.

La primera elección donde debió haberse realizado un balotaje fue en las presidenciales de 2003, pero Carlos Menem se bajó de la competencia luego de imponerse en las generales contra Néstor Kirchner, el entonces exgobernador de Santa Cruz, que terminó asumiendo como presidente con apenas el 22% de los votos.

Menem Kirchner balotaje que no fue en 2003..webp

Menem había ganado las elecciones generales de 2003 con el 24,45%, pero la fórmula que apoyaba su rival y expresidente Eduardo Duhalde, integrada por Kirchner y Daniel Scioli, sacó dos puntos menos (22,24%).

Kirchner había conseguido colocarse en el balotaje, pero Menem desistió de participar en la segunda vuelta por un escenario adverso ante el candidato que apoyaba Eduardo Duhalde y la ola "antimenemista", luego de la crisis de representación latente que dejó la crisis de 2001.

Héctor Campora elegido en elecciones de 1973.webp

La primera experiencia de balotaje en Argentina tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 1973, cuando Héctor Cámpora y Ricardo Balbín debían presentarse en una segunda vuelta, ya que la ley en aquel entonces establecía que si ninguno superaba el 50% de los votos debían enfrentarse mano a mano. Sin embargo, Balbín renunció a la carrera presidencial luego de que Cámpora obtuviera el 46,5% en primera vuelta.