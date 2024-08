Quién es Mariana Arce, la abogada que rechazó defender a Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Asimismo, afirma que es doctora en Derecho con amplia experiencia en la administración pública. Luego indica que fue “auditora superior en Auditoria General de la Nación (AGN), colaboradora en asuntos de DDHH para ONU, enlace del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), asesora en temas jurídicos y legales, asesora en la gerencia de Administración y Finanzas, responsable de la Comisión Administradora (AGN), responsable de Comisión y Secretaría de Actas Titular y asesora en el Ministerio de Economía”.

Su última gran aparición mediática tuvo lugar en febrero de 2024 cuando algunos portales de noticias la señalaron como la tercera en discordia entre dos participantes de Gran Hermano que hasta ese entonces eran pareja. Además, en 2019 y 2023 fue precandidata a diputada en la Provincia de Buenos Aires, precisamente por la Quinta Sección Electoral, a través del partido Frente de Todos.

Qué dijo Alberto Fernández en la entrevista con El País de España, donde estuvo acompañado por Mariana Arce

En sus declaraciones, Alberto Fernández negó las acusaciones y aseguró que a su expareja "alguien la incentivó a denunciarlo con otros fines".

“No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra (exsecretaria Legal y Técnica de su presidencia) y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, sostuvo.

En esa misma línea, el exjefe de Estado indicó que durante su gestión promovió las políticas de género y dijo que en este tipo de causas “la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia”. A lo que remarcó: “Yo la voy a probar”.