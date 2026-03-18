YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas contra Argentina hasta que se defina la cuestión de fondo

N2KBLAVATRFP7PMLWQ4SJ3JQRE La jueza Loretta Preska.

La resolución representa un alivio para la Argentina, ya que bloquea momentáneamente los reclamos impulsados por fondos litigantes, entre ellos Burford Capital, principal beneficiario del fallo original. En la práctica, la medida deja sin efecto, por ahora, los intentos de acelerar el cobro de la sentencia, como pedidos de embargo, transferencias de activos o declaraciones de desacato contra el Estado argentino.

Expectativa por el fallo de fondo

Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, la decisión podría anticipar una definición cercana por parte de la Cámara. “Esto puede ser una señal de que los jueces van a resolver la cuestión de fondo en el corto plazo. No tiene sentido avanzar con audiencias si el fallo está próximo”, sostuvo.

Embed Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspende discovery hasta que se decida la apelación primaria.



Noticia en desarrollo.



Second Circuit Stay Post-Judgment Discovery Pending Appeal of The Final Judgment



Developing story pic.twitter.com/Od6OsHpuBU — Sebastian Maril (@SebastianMaril) March 18, 2026

La audiencia clave por la apelación ya se realizó en octubre del año pasado, y desde entonces el mercado y las partes involucradas esperan una resolución que podría cambiar el rumbo del caso.

Un juicio que mantiene en vilo a la Argentina

El litigio por la expropiación de YPF es uno de los más relevantes para las finanzas del país. La sentencia de primera instancia, que fue apelada, abrió la puerta a reclamos multimillonarios que ahora quedan en pausa hasta que la Justicia estadounidense defina si el fallo debe sostenerse o ser revertido.

La decisión de la Cámara otorga tiempo y margen de maniobra al Gobierno argentino en una disputa clave que podría tener impacto directo en la economía nacional.

El Gobierno festejó el fallo