YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas contra Argentina hasta que se defina la cuestión de fondo
La Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido presentado por el Gobierno y ordenó detener de forma temporal todos los procesos judiciales relacionados con la expropiación de la petrolera.
La Justicia de EEUU suspendió las demandas contra Argentina hasta que se defina la cuestión de fondo.
La Justicia de Estados Unidos decidió suspender todas las acciones vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una resolución que favorece la estrategia del Estado argentino en medio de un litigio millonario. La medida fue adoptada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ordenó frenar cualquier avance judicial hasta que se resuelva la apelación sobre el fallo de fondo.
La decisión implica que ningún tribunal podrá avanzar con ejecuciones ni nuevas investigaciones relacionadas con la sentencia que condenó a la Argentina a pagar unos USD 18.000 millones, incluyendo intereses acumulados desde 2023.
El planteo había sido impulsado por la Procuración del Tesoro en las primeras horas de gestión de Sebastián Amerio, quien solicitó una suspensión urgente de todos los procesos vinculados a la ejecución del fallo dictado por la jueza Loretta Preska.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aceptó ese pedido y dispuso pausar el expediente hasta definir si la sentencia de primera instancia es válida o debe ser revisada. Este tribunal tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar el fallo que condenó al país tras la estatización de YPF en 2012.
La resolución representa un alivio para la Argentina, ya que bloquea momentáneamente los reclamos impulsados por fondos litigantes, entre ellos Burford Capital, principal beneficiario del fallo original. En la práctica, la medida deja sin efecto, por ahora, los intentos de acelerar el cobro de la sentencia, como pedidos de embargo, transferencias de activos o declaraciones de desacato contra el Estado argentino.
Expectativa por el fallo de fondo
Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, la decisión podría anticipar una definición cercana por parte de la Cámara. “Esto puede ser una señal de que los jueces van a resolver la cuestión de fondo en el corto plazo. No tiene sentido avanzar con audiencias si el fallo está próximo”, sostuvo.
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Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspende discovery hasta que se decida la apelación primaria.
Noticia en desarrollo.
Second Circuit Stay Post-Judgment Discovery Pending Appeal of The Final Judgment
La audiencia clave por la apelación ya se realizó en octubre del año pasado, y desde entonces el mercado y las partes involucradas esperan una resolución que podría cambiar el rumbo del caso.
Un juicio que mantiene en vilo a la Argentina
El litigio por la expropiación de YPF es uno de los más relevantes para las finanzas del país. La sentencia de primera instancia, que fue apelada, abrió la puerta a reclamos multimillonarios que ahora quedan en pausa hasta que la Justicia estadounidense defina si el fallo debe sostenerse o ser revertido.
La decisión de la Cámara otorga tiempo y margen de maniobra al Gobierno argentino en una disputa clave que podría tener impacto directo en la economía nacional.