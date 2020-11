Qué dijo Quirós sobre el aislamiento del Presidente y las críticas de Carrió a la vacuna rusa

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: captura de TV).

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este viernes su habitual reporte sanitario e hizo mención a la polémica cena que protagonizó el presidente Alberto Fernández con un puñado de funcionarios y el exmandatario boliviano Evo Morales.

"Es una buena oportunidad para recordar la necesidad de priorizar los lugares de menor riesgo para evitar los súpercontagios. Necesitamos que los encuentros sociales ocurran en espacio abierto: en el patio, jardín o balcón, o en espacios públicos. La mayoría de los contagios ocurren de una persona que no tiene síntomas a personas desprevenidas", explicó el funcionario porteño.

Actualmente, el primer mandatario y varios altos funcionarios del Gobierno están confinados por ser contactos estrechos del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien se contagió de coronavirus y estuvo presente en la cena.

"Me realicé un hisopado cuyo resultado fue negativo. A pesar de ello, como venimos recomendando, es importante el aislamiento preventivo para interrumpir los contagios", dijo ayer Fernández.

Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo. Les agradezco a todos y todas la preocupación. — Alberto Fernández (@alferdez) November 12, 2020

Quirós también se expresó sobre las recientes críticas de Elisa Carrió a la vacuna Sputnik V. "No se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático, que no venga con todas las seguridades", dijo la exdiputada.

Al respecto, el ministro de Salud de la Ciudad respondió: "Antes de recomendar una vacuna debemos alcanzar la información científica de la Fase 3 y todavía no la tenemos de ninguna de ellas. No sabemos cuál es efectivamente segura y eficaz".