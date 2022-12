Recorrido de la caravana de la Selección Argentina: el Gobierno pone la Casa Rosada a disposición de los jugadores

Plaza de Mayo 17 de Octubre. Vista desde el balcón central de la Casa Rosada. A24.com..jfif La Plaza de Mayo desde el balcón presidencial.

Las negociaciones secretas

Durante todo el fin de semana, incluso antes de que se supiera el resultado, el Gobierno mantuvo distintas reuniones para evaluar cómo serían los festejos. También buscaban una foto de Alberto Fernández con Lionel Messi. Todo esto se habló en una reunión secreta que mantuvieron el sábado el propio Alberto Fernández, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la vocera, Gabriela Cerruti; y Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad.

Las negociaciones con la AFA quedaron a cargo de Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, que fue presidente de San Lorenzo y mantiene buen vínculo con la dirigencia de la entidad.

Los jugadores resistían la idea de ir a Casa Rosada. No quieren ser usados políticamente. Sin embargo, hubo intentos de convencerlos: sería una foto institucional con el Presidente y no habría ningún tipo de especulación por parte del Gobierno. Se sumó a esta polémica un viejo enfrentamiento entre "Chiqui" Tapia, titular de la AFA, y Alberto Fernández.

La última oferta fue que toda la Casa Rosada estaría a disposición de los jugadores todo el día. Se preparó un operativo como si ellos efectivamente fueran. Aunque la decisión final será de ellos. Eso sí: la propuesta incluye que solo haya una foto protocolar con el Presidente. Podría ser en su despacho o en el predio de la AFA, donde Alberto Fernández iría a visitar a los jugadores.

Por las dudas, en la Casa Rosada cerraron todo. Incluso el acceso a los periodistas. "Mañana habrá operativos de seguridad en toda la ciudad. Por esa razón, y por directiva de Casa Militar, la Casa Rosada permanecerá cerrada para trabajadoras y trabajadores, incluida la prensa acreditada. Solo se permitirá el ingreso de personal esencial", avisaron.

La polémica por el balcón

Mundial-1986.jpg

El Gobierno invitó a los jugadores de la Selección a festejar a la Casa Rosada. Ofreció que no esté el Presidente en los festejos y que solo se haga una foto de una reunión privada. Pero hasta ahora los jugadores dejaron en claro que solo quieren una fiesta popular en el Obelisco y sin presencia política. "Siempre se hizo ahí, no se entiende por qué ahora no", se quejaba un dirigente que participó colateralmente de las negociaciones.

Lo cierto es que los jugadores no quieren que se los use políticamente ni quedar atrapados en la dinámica de la grieta. Habrá que ver si los convencen, aunque sea de una foto institucional.