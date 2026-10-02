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REPERCUSIÓN

El particular momento que vivió Joaquín Levinton durante su vuelo a Córdoba en medio de la denuncia

Los pasajeros que viajaban junto a Joaquín Levinton con destino a Córdoba tuvieron una particular reacción al encontrarse con el cantante, en medio de la denuncia por presunto abuso sexual que enfrenta.

2 oct 2026, 20:32
El particular momento que vivió Joaquín Levinton durante su vuelo a Córdoba en medio de la denuncia

El particular momento que vivió Joaquín Levinton durante su vuelo a Córdoba en medio de la denuncia

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En medio de la repercusión que generó la denuncia en su contra por presunto abuso sexual, Joaquín Levinton se trasladó a Córdoba para cumplir con un compromiso laboral junto a Turf. La banda tiene previsto presentarse el viernes 2 de octubre en el Oktoberfest de Villa General Belgrano, y el cantante aprovechó el viaje para compartir con sus seguidores algunos momentos del recorrido.

Desde el avión, Levinton publicó una fotografía en sus historias de Instagram y agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante las últimas horas. “¡Mil gracias a todos los que me apoyaron con tanto cariño! ¡Los quiero mucho! “, escribió el músico, acompañado por un emoji de corazón rojo.

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Pero luego mostró una situación particular que ocurrió durante el vuelo. En un video que publicó inicialmente en sus redes, se pudo ver al cantante en primer plano mientras, detrás suyo, algunos pasajeros expresaban su entusiasmo por compartir el viaje con él. Entre los gritos que se escucharon estuvieron ¡Vamos Turf!” y “Te amo, Joaco. Levinton respondió arrojándoles un beso y sonriendo frente a la cámara.

El video, sin embargo, permaneció publicado durante poco tiempo. Levinton posteriormente decidió eliminar la historia en la que había registrado el momento junto a los pasajeros, aunque la grabación ya había comenzado a circular en redes sociales y distintos usuarios pudieron replicarla antes de que fuera retirada.

Qué gesto tuvo la ex de Joaquín Levinton

En medio de la repercusión por la denuncia contra Joaquín Levinton, PrimiciasYa (América TV) fue a buscar a Josefina Lynch, expareja del cantante, para conocer su postura sobre la situación. La joven, de 26 años, mantuvo una llamativa actitud frente a las preguntas y eligió no referirse al tema.

El cronista Oliver Quiroz intentó conocer su opinión, pero Lynch evitó hacer declaraciones y se mostró incómoda ante la situación. Mientras caminaba hacia el auto que la esperaba, respondió con reiteradas disculpas: “Perdón chicos, perdón ”.

Lejos de modificar su postura, la joven continuó su camino sin brindar detalles ni referirse a la denuncia. Ante la insistencia del cronista, fue contundente: “No puedo decir nada ”. Finalmente, subió al vehículo y se retiró del lugar sin realizar ningún comentario sobre Levinton ni sobre la acusación en su contra.

     

 

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