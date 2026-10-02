El particular momento que vivió Joaquín Levinton durante su vuelo a Córdoba en medio de la denuncia

Qué gesto tuvo la ex de Joaquín Levinton

En medio de la repercusión por la denuncia contra Joaquín Levinton, PrimiciasYa (América TV) fue a buscar a Josefina Lynch, expareja del cantante, para conocer su postura sobre la situación. La joven, de 26 años, mantuvo una llamativa actitud frente a las preguntas y eligió no referirse al tema.

El cronista Oliver Quiroz intentó conocer su opinión, pero Lynch evitó hacer declaraciones y se mostró incómoda ante la situación. Mientras caminaba hacia el auto que la esperaba, respondió con reiteradas disculpas: “Perdón chicos, perdón ”.

Lejos de modificar su postura, la joven continuó su camino sin brindar detalles ni referirse a la denuncia. Ante la insistencia del cronista, fue contundente: “No puedo decir nada ”. Finalmente, subió al vehículo y se retiró del lugar sin realizar ningún comentario sobre Levinton ni sobre la acusación en su contra.