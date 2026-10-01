Renunció la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton y expuso el firme motivo: "Se pidió..."

La letrada también contó qué ocurrió mientras Paula brindaba su testimonio públicamente y cómo tomó conocimiento de la situación: “Cuando habló en un programa a la mañana, yo estaba en una audiencia. Después vi que varios colegas se colgaron del caso, cuando yo era la única que estaba a cargo”, expresó.

La posibilidad de que Ana Rosenfeld asuma la representación de Paula también fue mencionada durante la entrevista. Consultada al respecto, González respondió: “Yo trabajo con Ana, estoy en el programa de ella, no me interesa lo mediático en lo más mínimo”.

Sobre su decisión de apartarse de la causa y la relación que mantenía con su representada, la abogada explicó: “Cuando no comparten mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen. Ella está en toda la libertad del mundo de cambiar la defensa. No puedo hablar de lo que hablé con ella en privado, desconozco si contrató a Ana Rosenfeld ”.

“La denuncia la hizo ella de forma personal. Se pidió reabrir la causa archivada, que es lo que corresponde, con las pruebas que hay es el juzgado quien decide”, aclaró cuáles fueron los pasos que se realizaron hasta el momento.

Tras la salida de Adela González, Paula confirmó a través de sus redes sociales que ya cuenta con una nueva defensa. La denunciante también señaló que, por recomendación de sus nuevos abogados, decidió dejar de realizar declaraciones públicas mientras prepara la presentación del material ante la Justicia.

Qué decisión tomó la denunciante de Joaquín Levinton

La salida de Adela González de la representación legal de Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, generó un nuevo movimiento alrededor de la causa. Tras conocerse la decisión de la abogada, la denunciante utilizó sus redes sociales para referirse al futuro del proceso.

A través de sus historias de Instagram, Paula confirmó que continuará adelante con una nueva representación legal y anticipó que no realizará nuevas declaraciones públicas mientras avanza la presentación de las pruebas ante la Justicia. “Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, escribió.