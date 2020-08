Qué respondió Rodríguez Larreta sobre la "Buenos Aires opulenta" a la que apuntó Alberto Fernández

Alberto Fernández, reunido en Olivos con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta (Foto: Presidencia).

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó este sábado los alcances de la nueva flexibilización de actividades en la Ciudad y aclaró que la relación con su par bonaerense, Axel Kicillof. “El espíritu de trabajo coordinado sigue intacto”, afirmó. Por otro lado, también se refirió a la negativa de la Nación por la habilitación para el regreso a clases de los chicos "desconectados" de la escuela y opinó sobre los dichos de Alberto Fernández la "Buenos Aires opulenta".

"Si en la Capital nos ha ido bien, lo que tenemos que hacer es igualar para arriba, que en todo el país se trabaje para lograr un mismo nivel de desarrollo", aseguró Larreta en diálogo con Radio Mitre en relación a las declaraciones del Presidente, quien este viernes, en un acto en Santa Fe, planteó: "Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país".

De todos modos, Larreta, de inmediato, le escapó a la polémica: "No me voy a enganchar en ninguna discusión que no sea constructiva. Para discutir ideas de cómo hacer para que a la Argentina le vaya mejor siempre voy a estar".

La nueva etapa de la cuarentena

Luego, ya en diálogo con el programa Foja Cero, conducido por Facundo Pastor, en Radio La Red AM 910, explicó que las reuniones de hasta 10 personas al aire libre representa “una medida nacional que anunció el Presidente para todo el país”.

“Lo de las mesas en la calle es un servicio que se agrega a los que ya tenían los gastronómicos de Take Away y delivery. Será de manera gradual y cuidada, empezando primero por aquellos en los que ya las tenían aprobadas, mientras los que lo deseen a partir del lunes nos tienen que presentar por internet un plano de cómo se van distribuir para que se garantice la distancia”, señaló.

Mientras, sobre las obras paralizadas el funcionario destacó que “estamos en un camino de empezar a recuperar la construcción, un sector que da muchísimos puestos de trabajo en la Ciudad. El lunes nos reuniremos con el gremio de Comercio y el sindicato para analizar las obras más grandes y las que le quedan poco por terminar, para darle una gradualidad. Todos los protocolos están consensuados".

Frente a los rumores de que las empleadas de casas de particulares retomen la actividad en el distrito, Larreta mencionó que "seguimos trabajando en una gradualidad. Si hacemos todo a la vez, el riesgo es mayor. Tenemos que seguir el criterio del paso a paso”.

Respecto a la relación con el Gobierno y su par en la Provincia, señaló que “la forma de comunicar es lo menos importante. Esta semana hicimos mucho trabajo en conjunto, el equipo de coordinación que hacemos entre la Ciudad, Provincia y la Nación fue igual que siempre. Se cambió la forma de comunicar porque la dinámica de la pandemia va cambiando. El espíritu de coordinación de trabajo sigue intacto”.

Y siguió con una idea ya mencionada en otras ocasiones: "No nos tenemos que poner de acuerdo en todo. Es razonable que en algunos temas no nos pongamos de acuerdo, al menos de movida".

En tanto, sobre la relación con Kicillof, la caracterizó como de "mutuo respeto”. También, aclaró que más allá del trabajo en conjunto en la semana, “no tengo que pensar y opinar igual que él en todos los temas. Eso no quita que no nos podamos sentar a dialogar”.

"La foto es la puntita del iceberg de un trabajo de la semana que no se ve. Eso es lo más importante, más allá de cualquier lectura e interpretación política”, concluyó.