Salarios vs inflación: el Gobierno defiende los aumentos de tarifas y celebra que la caída del empleo "fue mínima"

Pero ante la consulta sobre qué van a hacer para mejorar los salarios, en la Casa Rosada solo hablan de la estrategia del ministro Luis Caputo para "bajar la inflación".

En el Gobierno esperan que la inflación de julio, que se conocerá este miércoles, no supere el 4%. Pero admiten que con el impacto de la quita de subsidios en las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte, a partir de agosto, eso podría volver a acelerar la inflación.

tarifas-gasjpg.jpg El Gobierno oficializó la segmentación de aumentos y quita se subsidios en tarifas de luz y gas.

La otra incógnita que no responden algunos funcionarios es qué sucederá con los usuarios que no tengan la plata para pagar las facturas de luz, de agua o de gas, que en algunos casos llegaron a superar en 3 o 4 veces las facturas de marzo, y hoy superan montos de entre $50.000 y $100.000. ¿Podría haber cortes masivos de servicios a los usuarios que no puedan cubrir esos pagos?

Una vieja disposición del Ministerio de Economía, establecía que "los servicios de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable no podrán ser suspendidos por falta de pago (hasta 3 facturas consecutivas o alternas) durante un lapso de 180 días".

Esa medida incluye a MiPyMES, Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES y las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

FYNno9uXwAAlr5N.jpg El kirchnerismo presentó su propio salario básico para reducir la indigencia

La preocupación sobre el agravamiento de la cuestión social, con el aumento al 50% de la pobreza y al 20% de la indigencia, recorre los pasillos de la Casa Rosada pero no se esperan anuncios concretos en el corto plazo, más allá del aumento en el nivel de ayuda social.

Según informó este lunes el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, "se aumentó la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se reforzó en un 137.5% la Tarjeta Alimentar, un complemento a la AUH, una herramienta que permite acreditar mes a mes una suma de dinero para la compra de alimentos".

El monto de la Tarjeta Alimentar era de $22.000 en diciembre de 2023, y hoy es de $52.259. Con asistencia (AUH+Tarjeta Alimentar) se alcanza de manera directa a 4.017.814 niños de 0 a 17 años.

Y agrega que "hoy, con una inflación del 4.6%, ambas prestaciones cubren el 86.4% de la canasta básica alimentaria (según datos del IPC. INDEC)".

El Gobierno salió a desmentir así "las acusaciones que desatendió la seguridad alimentaria".

Aunque tras defender el "reacomodamiento de los precios relativos" como uno de los principales ejes de la política macroeconómica de Milei para sostener el déficit cero para, a su vez, dejar de emitir pesos, para generar confianza y bajar la inflación, admiten en la Casa Rosada que "a la gente que no come, no le podés explicar nada. Lo dijo el presidente: el problema no son los precios, sino que los salarios son bajos".

E insisten en cuestionar al anterior gobierno con el que "dejó un 200% inflación anual y con todas las tarifas pisadas, era insostenible sostener desde el Estado ese nivel subsidios", insistió una fuente del Gobierno consultada por A24.com.

El Ministerio de Capital Humano celebró que la caída del empleo no fue tan grave

Colas de gente desempleo desocupación y empleo El desempleo alcanzó el 10,2% en el primer trimestre de 2021, según el Indec

El Gobierno salió a defender el plan económico e intentar dar señales de un freno en el aumento de la desocupación, mientras prepara el plan de ajuste y despidos en organismos del Estado.

En un comunicado del Ministerio de Capital Humano del cual depende la Secretaría de Trabajo, se indica que "según datos del SIPA, en mayo de 2024, el empleo asalariado registrado del sector privado experimentó una contracción mínima del 0,1% respecto al mes anterior".

Según el Gobierno, "la reducción de empleo registrada en mayo es la menor observada en los primeros cinco meses del año. Este dato positivo es el resultado de la continuidad de un proceso constante de desaceleración en la pérdida de empleos desde febrero, con la excepción de marzo".

Un factor clave en la caída del empleo en mayo es el cambio en la dinámica laboral en la construcción que "entre enero y abril de 2024 disminuyó entre un 3% y un 4% mensualmente, pero en mayo, la reducción fue solo del 0,3%".

El sector Comercio, que emplea al 20% del total de trabajadores registrados, también mostró una mejora en su dinámica laboral desde abril, manteniendo constante su dotación de personal en los últimos dos meses.

A lo largo de la fase contractiva que comenzó en 2023, el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, explotación de minas y canteras, y pesca) ha sido el único en expandir su empleo registrado, incorporando alrededor de 2,500 trabajadores en mayo.

En este mismo sentido, la Encuesta de Indicadores Laborales muestra que "las expectativas netas de contratación para los próximos tres meses son positivas" y asegura que el 3,6% de las empresas espera cambios en su dotación de personal, con un 2,3% esperando aumentarla.