Se tensa la relación con el Congreso: Milei analiza un veto "cuasi total" a la ley de movilidad jubilatoria y no descarta "judicializarla"

Milei llegó temprano, a su despacho en Balcarce 50 y a media mañana llegaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem el embajador norteamericano, Marc Stanley junto a congresistas norteamericanos, que fueron recibidos en la Casa Rosada. En el medio, el presidente monitorea lo que pasa en el Congreso y analiza los términos del veto a la ley de movilidad jubilatoria aprobada por la oposición.

Javier Milei en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Foto Presidencia redes..jpg

Según admitió una alta fuente del Gobierno, el presidente dijo que la veta, pero todavía está "la posibilidad de que sea un cuasi veto total", es decir que vete todos menos un artículo, y se promulgue el que define la movilidad jubilatoria con aumentos mensuales por índice de inflación, el mismo que coincide con la fórmula decretada ya por el PEN.

En el entorno de Milei dejaron abierta esa posibilidad al señalar que "sería lo único que contemplaría el Poder Ejecutivo Nacional", mientras que vetaría el resto de los artículos de la norma que, como el caso del pago de la deuda a las cajas de previsión provinciales, según el gobierno, "atentan contra el equilibrio fiscal".

Mientras que acusan al kirchnerismo de "pasar del Club del helicóptero al Club del juicio político", en Casa Rosada otros voceros como el subsecretario Javier Lanari, repudiaron los dichos del senador kirchnerista, José Mayans, que no descartó la posibilidad de impulsar un juicio político contra el presidente, por las medidas económicas a las que le atribuyen la profundización de la crisis.

Pasaron del "Club del Helicóptero" al "Club del Juicio Político". Lo dicen abiertamente. No lo disimulan. Cada día más alejados de la realidad. Siguen subestimando a la gente... — Javier Lanari (@javierlanari) August 27, 2024

Cerca de Milei, separan a Macri de ese club del helicóptero, pero le endilgan haberse sumado a un mensaje "calabrés" que linda con lo mafioso.

"El problema de Mauricio Macri es con Santiago Caputo y con Patricia Bullrich y hace estas cosas. Además, quiere el manejo de áreas como la Hidrovía, la secretaría de Transporte, Yaciretá, Aduana y la AFIP", se animó a revelar una fuente oficialista, sobre los pedidos de MAcri a Milei para apoyar los proyectos del gobierno en el Congreso.

Pero el desembarco de exfuncionarios del macrismo en el gobierno, es algo que justamente Karina Milei y Caputo vienen frenando con la estrategia del presidente de no darle las llaves del Gobierno ni depender del PRO. La ministra Patricia Bullrich, ex candidata del PRO, es parte de la disputa que Milei intenta personalmente contener, al menos por ahora, para no romper el último aliado político que le queda al gobierno en el Congreso.

Nuevas bajas en los bloques de La Libertad Avanza y el "pacto de no agresión" con Victoria Villarruel

lourdes-arrietajpg.webp

En el oficialismo crece el clima de tensión política interna, que se profundizó esta semana por el escándalo de la visita de un grupo de diputados a exrepresores detenidos en la cárcel de Ezeiza.

Esta tarde se confirmará la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta, quien en medio de acusaciones de ser "inflintrada del peronismo en LLA", denunció haber sido presionada por un grupo de legisladores vinculados a los genocidas.

PIDO QUE SE INVESTIGUE

Hasta no llegar al fondo de la verdad no paro. Solicito que la Justicia tenga a bien indagar si habría existido financiamiento de parte de los genocidas para afectar a la agenda del presidente (hilo). — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 27, 2024

Pero la polémica mayor está en la sospecha del entorno de Milei, de que detrás de esa y otras polémicas, como el rechazo de senadores oficialistas al pliego del juez Ariel Lijo -el candidato de Milei a la Corte- está operando detrás, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En la Casa Rosada confirman que Milei y Villarroel no se hablan, pero que acordaron un "pacto de no agresión" mutua, para seguir con una "convivencia" meramente institucional, que no afecte la gobernabilidad.

En ese clima de extrema tensión, Villarruel encabeza este martes un acto en homenaje a "víctimas del terrorismo" y se espera que en su discurso se refiera a la polémica desatada por un supuesto proyecto de ley del oficialismo para liberar a los exrepresores detenidos en Ezeiza, del cual Milei y toda la Casa Rosada se desvinculó.

El malestar de la Casa Rosada con Villarruel se centra por no haber hecho lo suficiente para evitar la sanción de la ley jubilatoria, y continuar con una activa agenda política propia mostrándose con gobernadores de distintos signos.

656b2f467c03a. francisco paoltroni_1200.jpg

En ese marco, en el entorno de Milei le dan poca vida a la continuidad del senador Francisco Paoltroni en el bloque de LLA.

Aunque no confirman la decisión de expulsar al senador que responde políticamente a Villarruel, en la Casa Rosada anticipan que él solo se irá del bloque oficialista: "El está pensando: antes que me vayan, me voy solo" de LLA, señaló una alta fuente del Gobierno.

Esta será una semana clave para el gobierno en el Senado, ya que este jueves se espera que se traten los pliegos de los dos candidatos de Milei a completar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y García Mansilla, y que se trate el proyecto de reforma electoral que contempla la sustitución del sistema de votación por listas sábanas al de Boleta Única Papel.

El Gobierno espera que el PRO -como le prometió Macri a Milei la semana pasada- termine apoyando el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria y revierta en el Senado, el rechazo de Diputados al DNU de fondos reservados para la SIDE.