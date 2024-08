Senado: García-Mansilla dijo que no conoce a Milei y que el cargo se lo ofreció Santiago Caputo

En otro tramo de su exposición, se refirió a la posibilidad de dolarización de la economía argentina y consideró "inconstitucional" en el caso de que confiscaran los depositos bancarios en dólares.

El vínculo de García-Mansilla con Caputo y Milei

Ante la pregunta del senador peronista Oscar Parrilli por saber quién le ofrecio el cargo en la Corte Suprema, García Mansilla indicó que fue el asesor presidencial Santiago Caputo.

"El cargo me lo ofreció Santiago Caputo en una reunión con Sebastian Amerio (intengrante del Consejo de la Magistratura)", señaló. Y añadió que no conoce al presidente Javier Milei: "No hablé nunca en mi vida, ni por teléfono".

"Tampoco lo conocía a Caputo y en este proceso lo he visto dos veces en Casa Rosada", agregó.

Al respecto, el senador Martín Lousteau al tomar la palabra advirtió que Santiago Caputo "no tiene vinculación directa con el Gobierno ni es funcionario público", sino que "es monotributista".

Santiago Caputo tiene despacho en Casa Rosada fue designado asesor presidencial. Foto Archivo.avif

Dolarización: el abogado dijo que sería "inconstitucional"

El abogado constitucionalista señaló además que en caso de que el Gobierno nacional quisiera llevar adelante una dolarización que conllevara "confiscar todos los depósitos en dólares que hay en el sistema bancario", sería "inconstitucional".

Ante la consulta del senador por la Ciudad de Buenos Aires de la UCR, Martín Lousteau, sobre si es constitucional una dolarización de la economía argentina, García Mansilla recordó que publicó dos trabajos sobre este tema, relacionados "con un momento particular durante la campaña presidencial, donde la dolarización era un tema en discusión, más allá de que no había un proyecto a analizar".

"En ese trabajo planteamos que para saber si la dolarización es constitucional o no hay que ver un proyecto. Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos en dolares que hay en el sistema bancario. Esa dolarización sería inconstitucional por ir contra el derecho a la propiedad”, sostuvo.

Aunque aclaró que la dolarización "puede ser constitucional o no dependiendo de cómo se haga", ya que "es el Congreso de la Nación el que puede tomar esa decisión".

Embed García Mansilla habló sobre la posibilidad de dolarización frente al Senado

Por qué García-Mansilla habló en el Senado

El 16 de abril de este año, Milei propuso al juez federal Ariel Lijo y a García-Mansilla como futuros integrantes de la Corte, y el 27 de mayo el Gobierno envió ambos pliegos al Senado, para que se debatan las postulaciones.

La nominación de García-Mansilla se debe a que el juez Juan Carlos Maqueda cumplirá en diciembre 75 años, la edad límite que establece la Constitución para el ejercicio de la magistratura, lo que abriría una nueva vacante.