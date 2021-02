Massa: “El juicio político a integrantes de la Corte no es un tema para discutirlo livianamente"

El presidente de la Cámara de Diputados consideró que el poder judicial "es el que menos se ha actualizado" (Foto: archivo).

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dialogó este martes con #Novaresio910 por Radio La Red y descartó la posibilidad de que desde el Gobierno se busque impulsar juicios políticos a integrantes de la Corte Suprema. "No es un tema para discutirlo livianamente", aseguró.

“El juicio político no es un tema que hayamos charlado hasta ahora y no me parece, en todo caso, que sea para discutirlo livianamente porque es uno de los poderes del Estado”, manifestó.

Sin embargo, sí criticó el desempeño judicial. "El Poder Judicial en su conjunto es el que menos se ha actualizado y el que menos rinde cuentas ante la gente. Olvidemos a los 10 o 20 jueces que conocemos por resonancia; todos los días tenemos noticias de un juez que libera a un delincuente, de un fiscal que no hace su trabajo. Todos los días tenemos noticias de una adopción que demora 5 años o 10 años".

Y agregó: "Tenemos todos que rendir cuentas porque los tres poderes somos servidores públicos y estamos obligados a renovar nuestro compromiso con la sociedad”.

