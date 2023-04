Tras meses sin contacto público, Alberto Fernández y Axel Kicillof se mostraron juntos en un acto en Ensenada

En un mensaje hacia la interna con el kirchnerismo, el presidente enfatizó: "por favor miremos para adelante, trabajemos unidos para que nunca más la derecha vuelva a gobernar la Argentina", enfatizó Alberto Fernández al culminar un breve discurso.

Al acto en Ensenada, para anunciar el llamado a licitación del Canal Magdalena, en Ensenada, provincia de Buenos Aires, asistieron ministros nacionales y provinciales, además de militantes kirchenristas y de gremios afines, entre los que se encontraron presentes, el ministro de Transporte, Diego Giuliano y el intendente local, Mario Secco.

"En estos 4 años fui muy asediado, porque decían que no me interesaba en canal de Magdalena como la Hidrovía. Esto es federalizar el país y aunque es beneficiada la provincia, es de sumo interés para el gobierno nacional" por el desarrollo logístico que significa, dijo Alberto Fernández.

El presidente, que recibió numerosos elogios en el discurso previo del gobernador Kicillof, se quejó porque no fue invitado al acto el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

"Hay alguien que no veo, no se porque no lo invitamos, es el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, que tuvo mucho que ver en la licitación que estamos anunciando".

El jefe de Estado aseguró que con la obra del canal de Magdalena implica además de una decisión de soberanía sobre las aguas argentinas, una inversión de 40.000 millones de pesos y con ella “estamos abriendo una puerta de entrada y salida para muchos buques que hoy tienen enormes dificultades para poder hacerlo", y generando “un polo de desarrollo en la ciudad de Ensenada”.

Y concluyó : “En estos tiempos que se aproximan no nos olvidemos que tenemos que estar más unidos que nunca, porque la división nuestra solo permite que otra vez se frustre la construcción del canal Magdalena, que este puerto no tenga la dimensión y la trascendencia que debe tener, que no se generen los puestos de trabajo que todo esto puede generar y que la Argentina una vez más vea postergada sus ilusiones. Miremos hacia el futuro, trabajemos unidos”.

Por su parte, Kicillof aseguró que “es una obra indiscutible, que va a reducir las demoras, que va a significar un canal más ancho, más barato y, por lo tanto, también que nos va a traer ganancias en competitividad", y afirmó: "El Canal Magdalena es nuestra puerta de acceso a un futuro mejor y a una historia más grande".

En tanto, el ministro Giuliano detalló que se trata de “la construcción de una obra emblemática de Argentina que tiene que ver con el ingreso y egreso soberano a las aguas del Océano Atlántico”, y ratificó la “gestión nacional de una vía navegable troncal amplia y desarrollada que conecte la producción y el trabajo en nuestro país”.

Asistieron también al acto la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, autoridades provinciales y locales.

El acto marcó una nueva tregua en medio de los duros cruces internos que se suceden desde hace meses en la coalición de gobierno, no solo de cara a la definición de las candidaturas para las próximas elecciones que definirán la sucesión presidencial desde el 10 de diciembre, sino por el plan económico que Alberto Fernández pactó con el FMI y que el kirchnerismo reclama renegociar.

Además, marca un regreso a actos públicos conjuntos, luego de varios meses que el gobernador -el delfín de la vicepresidenta Cristina Kirchner para competir por la reelección en territorio bonaerense- no participaba de ningún acto junto al presidente, que asistía a actos en el conurbano sin la presencia del mandatario provincial.

El reencuentro se da horas antes de que ambos sectores se encuentren este viernes cara a cara en la cumbre del Consejo Nacional del PJ convocada para este viernes por Alberto Fernández como presidente del Partido Justicialista nacional para definir la estrategia electoral del principal partido de la coalición oficialista.