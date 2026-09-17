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Danelik acusó a la producción de Gran Hermano de haberla engañado tras su polémica salida: "Me dijeron..."

Danelik contó el detrás de escena de su expulsión de Gran Hermano tras la pelea con Campanita y cómo se sintió engañada por la producción.

17 sept 2026, 20:39
Danelik acusó a la producción de Gran Hermano de haberla engañado tras su polémica salida: Me dijeron...

Danelik acusó a la producción de Gran Hermano de haberla engañado tras su polémica salida: "Me dijeron..."

Danelik acusó a la producción de Gran Hermano de haberla engañado tras su polémica salida: Me dijeron...

Danelik acusó a la producción de Gran Hermano de haberla engañado tras su polémica salida: "Me dijeron..."

En la memoria de los televidentes de Gran Hermano Generación Dorada quedarán varios momentos que marcaron esta edición. El triunfo de Solange será, sin dudas, uno de ellos, pero también quedará en el recuerdo la inesperada expulsión de Danelik, luego de la fuerte pelea que protagonizó con Campanita.

Aquel episodio dejó una pregunta dando vueltas: ¿qué había pasado realmente para que, después de ese enfrentamiento, tanto ella como Brian Sarmiento, apenas unas horas más tarde, terminaran fuera del reality? Tiempo después, el exfutbolista contó su versión de los hechos y reveló que algunos acuerdos que había establecido con la producción no llegaron a cumplirse, una situación que lo dejó molesto y que terminó sumando todavía más misterio a su salida de la casa.

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La tucumana explicó que los días previos a su expulsión ya atravesaba un fuerte desgaste y que incluso había pedido abandonar el reality. “Venía cuatro o cinco días en los que me quería ir porque la casa me había desbordado. Fui al confesionario y dije que me quería ir porque me sentía mal. Ellos me decían: 'Aguantá un poco más'. Me convencían de que me quedara”, recordó.

Sin embargo, con el paso de los días, la situación se volvió insostenible y Danelik volvió a plantear su deseo de irse. Según contó, en ese momento recibió una propuesta de la producción para concretar su salida de una manera determinada: “Llegó un momento en el que dije que me quería ir, que no aguantaba más. Me dicen: 'Te podés ir, pero no podés contar nada. En el aire, cuando salga Santiago, va a levantar la mano Brian diciendo que se quiere ir. Levantá la mano y decí que es el momento justo para irte'”.

Pero el desenlace no fue el que esperaba. La exparticipante relató que quedó en shock cuando el Big comenzó a comunicar lo que estaba sucediendo y aseguró que sintió que habían cambiado las condiciones que le habían planteado previamente: “Cuando llega el momento, el Big empieza a contar esto. Cuando pasa todo, no reacciono, me quedé en shock. Me dijeron una cosa y me salieron con otra. Estaba decepcionada y triste. Lo primero que quiero hacer en ese momento es irme”.

No me iba a ir expulsada por agresiva, por el pleito que les sirvió a ellos. Les sirvió porque el programa estaba muerto, actividades aburridas. Semejante problema dio que hablar afuera ”, cuestionó que su salida estuviera relacionada únicamente con la pelea que había protagonizado dentro de la casa. En ese sentido, sostuvo que aquel conflicto terminó siendo funcional al programa.

Qué había dicho Brian Sarmiento sobre su salida de Gran Hermano

Antes de que Danelik revelara detalles sobre su salida de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento ya había hablado públicamente sobre su propia expulsión y apuntado contra la producción del reality. En Los Profesionales con Flor (El Nueve), el exfutbolista aseguró que hubo diferencias entre lo que se había acordado y lo que finalmente ocurrió tras su salida.

En ese sentido, Brian cuestionó que, mientras a Danelik le dieron espacios posteriores al reality, él no tuvo la posibilidad de contar su versión: Tenés un contrato. Cuando vos a mí me hacés quedar expulsada por violencia y a la otra que expulsaste la llevan a la Noche de los Ex o al Debate, a mí no me llamás ni me das un programa para hablar o defenderme y a la otra sí.

Además, recordó que su salida se había acordado para otro momento y que la expulsión de Danelik modificó esos planes: Había arreglado al otro día que iba a salir, la terminan expulsando y entonces salgo fuera de horario. Hablo con Ignacio, estaba enojado. Me llaman de la productora de Gran Hermano y les dije que quería hablar con el jefe. Cuando me despierto, le dije que necesitaba hablar con él ”.

Por último, dejó en claro que su enojo estaba relacionado con el trato que recibió tras abandonar la casa: Si a mí el número uno del programa, cuando yo termino saliendo por una situación extrema, con Danelik por violenta, y conmigo no se comportaron de la manera que habían hablado....

     

 

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