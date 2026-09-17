Danelik acusó a la producción de Gran Hermano de haberla engañado tras su polémica salida: "Me dijeron..."

Pero el desenlace no fue el que esperaba. La exparticipante relató que quedó en shock cuando el Big comenzó a comunicar lo que estaba sucediendo y aseguró que sintió que habían cambiado las condiciones que le habían planteado previamente: “Cuando llega el momento, el Big empieza a contar esto. Cuando pasa todo, no reacciono, me quedé en shock. Me dijeron una cosa y me salieron con otra. Estaba decepcionada y triste. Lo primero que quiero hacer en ese momento es irme”.

“No me iba a ir expulsada por agresiva, por el pleito que les sirvió a ellos. Les sirvió porque el programa estaba muerto, actividades aburridas. Semejante problema dio que hablar afuera ”, cuestionó que su salida estuviera relacionada únicamente con la pelea que había protagonizado dentro de la casa. En ese sentido, sostuvo que aquel conflicto terminó siendo funcional al programa.

Qué había dicho Brian Sarmiento sobre su salida de Gran Hermano

Antes de que Danelik revelara detalles sobre su salida de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento ya había hablado públicamente sobre su propia expulsión y apuntado contra la producción del reality. En Los Profesionales con Flor (El Nueve), el exfutbolista aseguró que hubo diferencias entre lo que se había acordado y lo que finalmente ocurrió tras su salida.

En ese sentido, Brian cuestionó que, mientras a Danelik le dieron espacios posteriores al reality, él no tuvo la posibilidad de contar su versión: “Tenés un contrato. Cuando vos a mí me hacés quedar expulsada por violencia y a la otra que expulsaste la llevan a la Noche de los Ex o al Debate, a mí no me llamás ni me das un programa para hablar o defenderme y a la otra sí”.

Además, recordó que su salida se había acordado para otro momento y que la expulsión de Danelik modificó esos planes: “Había arreglado al otro día que iba a salir, la terminan expulsando y entonces salgo fuera de horario. Hablo con Ignacio, estaba enojado. Me llaman de la productora de Gran Hermano y les dije que quería hablar con el jefe. Cuando me despierto, le dije que necesitaba hablar con él ”.

Por último, dejó en claro que su enojo estaba relacionado con el trato que recibió tras abandonar la casa: “Si a mí el número uno del programa, cuando yo termino saliendo por una situación extrema, con Danelik por violenta, y conmigo no se comportaron de la manera que habían hablado...”.