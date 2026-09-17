MasterChef Celebrity todavía no empezó y ya tiene su primer escándalo: "Está que trina"

Además, Peralta reveló que Vernaci habría intentado averiguar quién había creado el chat y quién había compartido su número telefónico con el resto de los participantes. "Yo tengo el nombre de quién creó ese grupo: Pablo Giralt, el periodista deportivo", reveló.

De esta manera, MasterChef Celebrity ya tendría su primer momento de tensión incluso antes de que el reality llegue a la pantalla. Con un grupo de WhatsApp que reúne a figuras de perfiles muy diferentes, la convivencia entre los participantes promete generar más de una situación inesperada.

Cómo fue la reacción de Wanda Nara al enterarse de que L-Gante no estará en MasterChef Celebrity

L-Gante finalmente quedó fuera de MasterChef Celebrity (Telefe) tras no alcanzar un acuerdo con las autoridades del canal para incorporarse al ciclo gastronómico. Ante su baja, la producción decidió convocar a Mike Amigorena para ocupar el lugar que originalmente estaba destinado al cantante.

La presencia del artista de cumbia era una de las más esperadas antes del inicio del programa, tanto por su perfil mediático como por la posibilidad de compartir pantalla con Wanda Nara, quien será la encargada de conducir esta nueva edición.

En ese contexto, Nora Colosimo reveló en LAM (América TV) que intentó comunicarse con su hija para conocer detalles sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. "¿Te pensás que me contestó? Le escribí pero está ocupada, grabando", comentó con humor.

"Me contaron que Wanda se quejó bastante, que quería que lo retengan pero fue decisión del canal", agregó Ángel de Brito, ampliando la información que había dado la panelista y precisando quién tuvo la última palabra en la resolución.