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MasterChef Celebrity todavía no empezó y ya tiene su primer escándalo: "Está que trina"

MasterChef Celebrity comenzó sus grabaciones y ya surgió un inesperado conflicto en el grupo de WhatsApp que reúne a los participantes.

17 sept 2026, 20:48
masterchef celebrity
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A pocos días del comienzo de las grabaciones de MasterChef Celebrity(Telefe), el reality gastronómico ya tiene su primer conflicto. En Sálvese quien pueda (América TV) contaron qué ocurrió en el grupo de WhatsApp que reúne a los participantes y que tiene como protagonista a la Negra Vernaci.

Todo comenzó cuando los integrantes del programa fueron sumados a un chat grupal para mantenerse comunicados durante las grabaciones. Sin embargo, la incorporación de Vernaci no habría sido del todo pacífica y, según revelaron en el ciclo conducido por Yanina Latorre, la periodista manifestó rápidamente su enojo. "Hoy fue el primer día de grabación y ya hay un primer quilombo en el grupo de WhatsApp con la negra Vernaci", comenzó diciendo Yanina.

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Luego, Nico Peralta contó detalles y explicó cómo reaccionó la periodista cuando fue incorporada al grupo: "Se armó como en cualquier equipo de laburo que vos entrás, no sé qué, armás un grupo de WhatsApp. Son 24, están todos ahí, pero la Negra está que trina. Porque cuando la agregaron al grupo de WhatsApp, ella empezó a despotricar: '¿Quién me metió acá? ¿Quién pasó mi teléfono?' No quiero estar acá'".

La situación llamó todavía más la atención porque, inicialmente, varios de los integrantes del grupo pensaron que se trataba de una broma de Vernaci. Sin embargo, su reacción habría sido mucho más seria de lo que imaginaban.

Además, Peralta reveló que Vernaci habría intentado averiguar quién había creado el chat y quién había compartido su número telefónico con el resto de los participantes. "Yo tengo el nombre de quién creó ese grupo: Pablo Giralt, el periodista deportivo", reveló.

De esta manera, MasterChef Celebrity ya tendría su primer momento de tensión incluso antes de que el reality llegue a la pantalla. Con un grupo de WhatsApp que reúne a figuras de perfiles muy diferentes, la convivencia entre los participantes promete generar más de una situación inesperada.

Cómo fue la reacción de Wanda Nara al enterarse de que L-Gante no estará en MasterChef Celebrity

L-Gante finalmente quedó fuera de MasterChef Celebrity (Telefe) tras no alcanzar un acuerdo con las autoridades del canal para incorporarse al ciclo gastronómico. Ante su baja, la producción decidió convocar a Mike Amigorena para ocupar el lugar que originalmente estaba destinado al cantante.

La presencia del artista de cumbia era una de las más esperadas antes del inicio del programa, tanto por su perfil mediático como por la posibilidad de compartir pantalla con Wanda Nara, quien será la encargada de conducir esta nueva edición.

En ese contexto, Nora Colosimo reveló en LAM (América TV) que intentó comunicarse con su hija para conocer detalles sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. "¿Te pensás que me contestó? Le escribí pero está ocupada, grabando", comentó con humor.

"Me contaron que Wanda se quejó bastante, que quería que lo retengan pero fue decisión del canal", agregó Ángel de Brito, ampliando la información que había dado la panelista y precisando quién tuvo la última palabra en la resolución.

     

 

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