IMPACTANTE

Gustavo Cerati: la foto del sospechoso, su ocupación y qué hizo tras hallarse restos humanos en la casa del músico

Tras confirmarse la identidad del cuerpo hallado en la que fue la casa de Gustavo Cerati, se conocieron los todos los datos del hombre señalado por el asesinato de Diego Fernández Lima cuatro década atrás.

7 ago 2025, 11:50
Este miércoles, la Justicia confirmó que los restos encontrados en la casa de la localidad de Coghlan que alquiló durante algunos años Gustavo Cerati pertenecían a Diego Fernández Lima, un adolescente que estaba desaparecido desde 1984, lo que reavivó una causa que durante cuatro décadas no logró resolver el caso.

Este jueves fue Javier, el hermano de la víctima, quien habló con Mujeres Argentinas (El Trece), donde el periodista especializado en temas policiales Pampa Mónaco aportó las últimas novedades sobre la investigación y señaló a Cristian Graff como el principal sospechoso del crimen.

Diego Fernández, el joven cuyo cuerpo fue identificado luego de 40 años (Foto: archivo).

“Todos hablamos de la casa. Explicamos que hablamos de la casa de Cerati o de Marina Olmi, pero en realidad el cuerpo estaba en la casa de al lado. Esa casa hoy sigue en pie y allí vive la misma familia, en realidad vive la mamá, comenzó informando.

Al tiempo que reveló: “Esa familia estaba compuesta por papá, mamá y dos hijos, un hombre y una mujer. Son de apellido Graff. Cristian es el hombre, el hijo de esa familia. Y un llamado ayer de un compañero de colegio de Diego a la fiscalía da un dato que sería clave, que es que Cristian Graff era compañero o amigo de Diego, le decían El Gallego.

“Es más, hay un chat de los egresados de esa época en el que la noticia obviamente cayó como un baldazo de agua fría. El Gaita era Diego, El Gallego es Cristian, un hombre que vive en la zona, es electricista y hoy es el principal apuntado por el fiscal Martín López Perrando”, detalló Mónaco.

“Esta persona, seguramente, pondrá un abogado, se pondrá a derecho y van a presentar un escrito donde piden la extinción de la causa por prescripción. Y obviamente si es así, este hombre que hoy es el electricista del barrio va a ser el hombre señalado. Porque sería un hombre que vivió 41 años una mentira que se destapa fortuitamente por un derrumbe”, señaló el periodista.

Fue allí que el comunicador confirmó que "el doctor López Perrando hoy le va a estar tomando declaración vía Zoom a Cristian Graff", y confió que "algo pasó en las últimas horas. Tenía redes sociales, desde ayer están bloqueadas. En realidad, esta foto todavía forma parte de su perfil de Facebook, pero toda la actividad previa fue eliminada. Tal vez previendo que de ser el principal sospechoso, todos íbamos a ir a buscar de una u otra manera el rostro que hoy está en el tapete de esta investigación”.

Por último, concluyó remarcando algunos datos puntuales sobre el presunto asesino de los restos humanos encontrados en los límites de la que supo ser la casa del recordado músico. “Nosotros decidimos blurear el rostro, pero se saben algunas cuestiones. Es electricista, sigue viviendo en el barrio, la mamá de Christian Graff está en la casa donde encontraron el cuerpo, y tiene una hermana”, concluyó.

El supuesto asesino de la persona enterrada en la casa de Gustavo Cerati - captura Mujeres Argentinas

Qué se sabe de las horas finales del joven cuyo cuerpo apareció en la ex casa de Gustavo Cerati

El misterio en torno a los restos óseos encontrados en la vivienda del barrio porteño de Coghlan, donde vivió el músico Gustavo Cerati, finalmente fue resuelto hace unas pocas horas. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que se trata de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido el 28 de julio de 1984.

La identificación fue posible gracias al análisis de partes clave del esqueleto —entre ellos un cráneo, un fémur, una cadera y ambos pies— que permitieron establecer el perfil biológico del joven: hombre, adolescente, de estatura media y calzado número 41. Así lo informó el periodista Ignacio González Prieto en el noticiero de El Trece, quien además detalló cómo el EAAF logró reconstruir su identidad.

"Se comenzó con la revisión de registros de personas desaparecidas, fallecidas o secuestradas durante esos años. Gracias a un análisis de ADN que comparó muestras con su madre y dos hermanos —ya que el padre había fallecido en un accidente de tránsito— se confirmó que los restos pertenecían a Diego, un estudiante de la ENET 36, ubicada muy cerca de la casa, y futbolista en el club Excursionistas", explicó el periodista.

Consultado por Luis Otero sobre qué pudo haberle sucedido a Diego, González Prieto aclaró que aún no hay una hipótesis firme, aunque el fiscal López Ferrando avanza en la investigación. Según los testimonios recopilados, el 26 de julio de 1984, Diego regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para tomar un colectivo. Solo mencionó que iría a la casa de un amigo, pero no especificó a cuál, y su madre no repreguntó. Vivían a pocas cuadras del lugar.

Este hallazgo reabre una herida del pasado y plantea nuevos interrogantes sobre las circunstancias de su desaparición, ocurrida durante un período histórico en el que muchas muertes y desapariciones siguen sin respuestas claras.

Diego Olmos, joven hallado en la casa donde vivía Gustavo Cerati (2) (1)

     

 

