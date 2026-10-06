Una diputada libertaria presentó un proyecto contra los insultos en el Congreso: qué castigo propone

En ese sentido, Llano planteó que la propuesta busca cubrir un vacío en las normas actuales y establecer consecuencias económicas para determinadas conductas durante los debates legislativos.

El argumento de la diputada para impulsar la iniciativa

En un comunicado, la legisladora cuestionó el nivel de confrontación que, según su planteo, puede observarse en el Congreso y sostuvo que la sociedad está cansada de que el ámbito parlamentario sea escenario de agresiones y descalificaciones.

Llano también sostuvo que recuperar el respeto y la tolerancia dentro de los poderes legislativos es necesario para revertir el descrédito de las instituciones. “No se sanciona la crítica: se sanciona el insulto y el agravio personal”, señaló la diputada al explicar el alcance de su proyecto.

La iniciativa presentada se suma a otros proyectos impulsados por Llano vinculados con el funcionamiento de las instituciones y las condiciones para ejercer cargos públicos.

En julio de 2024, la diputada había presentado un proyecto para derogar la Ley 20.959, que establece un régimen de libre circulación y estacionamiento para los vehículos utilizados por senadores, diputados y otros funcionarios de ambas Cámaras. La propuesta fue reiterada por la legisladora en abril de este año.

En los fundamentos de esa iniciativa, Llano cuestionó que los representantes electos cuenten con determinadas prerrogativas que, según sostuvo, pueden generar malestar y afectar la percepción pública sobre el Congreso.

La evaluación psicológica que también propuso para funcionarios

Otro de los proyectos que lleva la firma de Llano fue presentado en marzo de este año y plantea establecer una evaluación de idoneidad psicológica funcional para candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, legisladores y aspirantes a ocupar determinados cargos superiores del Poder Ejecutivo.

La evaluación, según la iniciativa, debería realizarse antes de la designación o asunción de los funcionarios alcanzados por la propuesta.

Además, la diputada impulsó un proyecto para inhabilitar para ejercer cargos públicos a los candidatos testimoniales y otra iniciativa destinada a prohibir la exhibición o colocación de afiches, pancartas, banderas y otros elementos de cartelería dentro del recinto de Diputados durante las sesiones y asambleas.