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Una diputada libertaria presentó un proyecto contra los insultos en el Congreso: qué castigo propone

La legisladora de La Libertad Avanza presentó un proyecto que contempla sanciones para quienes utilicen expresiones injuriosas o denigrantes durante la actividad parlamentaria. En caso de reincidencia, amenazas o agresiones, la suspensión podría extenderse hasta dos meses.

Una diputada libertaria propone suspender los sueldos de los diputados que insulten en el Congreso de la Nación

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La diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, presentó un proyecto de resolución que propone suspender la dieta de los legisladores que utilicen insultos o expresiones consideradas injuriosas, soeces o denigrantes dentro de la Cámara de Diputados.

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La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir a Juan Grabois de la Cámara de Diputados. (Foto: archivo)

La iniciativa plantea una sanción de un mes sin cobrar la dieta para quienes incurran en este tipo de conductas. En los casos de reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física, la medida podría extenderse hasta dos meses.

Según los fundamentos del proyecto, la propuesta busca establecer un mecanismo específico para sancionar situaciones que, de acuerdo con la legisladora, actualmente no cuentan con una respuesta dentro del régimen parlamentario.

Qué conductas contempla el proyecto de Llano

El objetivo declarado es que las sanciones alcancen específicamente los insultos y expresiones que puedan ser considerados agravios personales dentro del ámbito de la Cámara. “La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, sostiene la diputada en los fundamentos de la iniciativa.

En ese sentido, Llano planteó que la propuesta busca cubrir un vacío en las normas actuales y establecer consecuencias económicas para determinadas conductas durante los debates legislativos.

El argumento de la diputada para impulsar la iniciativa

En un comunicado, la legisladora cuestionó el nivel de confrontación que, según su planteo, puede observarse en el Congreso y sostuvo que la sociedad está cansada de que el ámbito parlamentario sea escenario de agresiones y descalificaciones.

Llano también sostuvo que recuperar el respeto y la tolerancia dentro de los poderes legislativos es necesario para revertir el descrédito de las instituciones. “No se sanciona la crítica: se sanciona el insulto y el agravio personal”, señaló la diputada al explicar el alcance de su proyecto.

La iniciativa presentada se suma a otros proyectos impulsados por Llano vinculados con el funcionamiento de las instituciones y las condiciones para ejercer cargos públicos.

En julio de 2024, la diputada había presentado un proyecto para derogar la Ley 20.959, que establece un régimen de libre circulación y estacionamiento para los vehículos utilizados por senadores, diputados y otros funcionarios de ambas Cámaras. La propuesta fue reiterada por la legisladora en abril de este año.

En los fundamentos de esa iniciativa, Llano cuestionó que los representantes electos cuenten con determinadas prerrogativas que, según sostuvo, pueden generar malestar y afectar la percepción pública sobre el Congreso.

La evaluación psicológica que también propuso para funcionarios

Otro de los proyectos que lleva la firma de Llano fue presentado en marzo de este año y plantea establecer una evaluación de idoneidad psicológica funcional para candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, legisladores y aspirantes a ocupar determinados cargos superiores del Poder Ejecutivo.

La evaluación, según la iniciativa, debería realizarse antes de la designación o asunción de los funcionarios alcanzados por la propuesta.

Además, la diputada impulsó un proyecto para inhabilitar para ejercer cargos públicos a los candidatos testimoniales y otra iniciativa destinada a prohibir la exhibición o colocación de afiches, pancartas, banderas y otros elementos de cartelería dentro del recinto de Diputados durante las sesiones y asambleas.

En pocas palabras

  • Diputada Mercedes Llano: Propuso sancionar con suspensión de dieta a legisladores que incurran en insultos o agravios personales en la Cámara de Diputados.
  • Medidas propuestas: Un mes de suspensión de dieta por la primera ofensa, extendible a dos meses en casos de reincidencia, amenazas o agresiones físicas.
  • Justificación del proyecto: Busca cubrir un vacío normativo y recuperar el respeto en el ámbito parlamentario ante el descrédito de las instituciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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