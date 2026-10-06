Malvinas: Diputados retoma el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía con cambios clave en las penas

El proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión y contempla la posibilidad de inhabilitar a las personas o empresas involucradas para operar en la Argentina.

La propuesta busca reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar el alcance de las prohibiciones. Mientras la normativa vigente está enfocada en los hidrocarburos, el nuevo esquema abarcaría cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es la creación de un registro público de infractores. Quienes sean incorporados a ese listado no podrán ser contratados por el Estado ni por particulares.

El proyecto también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva legislación, una herramienta que modificaría el esquema actual de juzgamiento de este tipo de conductas.

Además, la iniciativa plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el Presidente.

El organismo tendría entre sus integrantes permanentes al jefe de Gabinete y a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de representantes de la SIDE y de la Secretaría Legal y Técnica.

Quiénes participarán de la nueva reunión

La jornada estará encabezada por el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto con las titulares libertarias de Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.

Durante el plenario está prevista la exposición de especialistas propuestos por representantes de las distintas bancadas. Entre los invitados figuran el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona y el intendente de Punta Indio, David Angueira.

La reunión será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata.

También fueron convocados Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM); Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; y Paula Litvachky, del CELS.

La lista de expositores se completa con los abogados de la UBA Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra, además de Mariana Altieri, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

También participarán Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística y docente universitario; Fernando Morales, perito naval VGM y presidente de la Liga Naval Argentina; y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS).