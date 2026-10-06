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Malvinas: Diputados retoma el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía con cambios clave en las penas

El plenario de tres comisiones volverá a reunirse para avanzar con la iniciativa oficial que propone nuevas restricciones para la explotación de recursos en Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Malvinas: Diputados retoma el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía con cambios clave en las penas. (Foto: archivo)

Malvinas: Diputados retoma el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía con cambios clave en las penas. (Foto: archivo)

La Cámara de Diputados retomará este martes el debate en comisión del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, una iniciativa impulsada por el Gobierno que plantea modificaciones al régimen vigente para sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.

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El debate se reanudará en medio de la discusión generada por un reciente fallo de la Corte Suprema, que revocó una decisión judicial que había frenado la venta de tierras a empresarios extranjeros. La cuestión volvió a poner en el centro de la agenda parlamentaria el alcance de las normas vinculadas con la soberanía nacional.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15.30.

Defensa de la Soberanía: qué cambios propone el proyecto del Gobierno

Uno de los principales ejes de la iniciativa es el endurecimiento de las penas para quienes exploten o colaboren con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina.

El proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión y contempla la posibilidad de inhabilitar a las personas o empresas involucradas para operar en la Argentina.

La propuesta busca reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar el alcance de las prohibiciones. Mientras la normativa vigente está enfocada en los hidrocarburos, el nuevo esquema abarcaría cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es la creación de un registro público de infractores. Quienes sean incorporados a ese listado no podrán ser contratados por el Estado ni por particulares.

El proyecto también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva legislación, una herramienta que modificaría el esquema actual de juzgamiento de este tipo de conductas.

Además, la iniciativa plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el Presidente.

El organismo tendría entre sus integrantes permanentes al jefe de Gabinete y a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de representantes de la SIDE y de la Secretaría Legal y Técnica.

Quiénes participarán de la nueva reunión

La jornada estará encabezada por el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto con las titulares libertarias de Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.

Durante el plenario está prevista la exposición de especialistas propuestos por representantes de las distintas bancadas. Entre los invitados figuran el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona y el intendente de Punta Indio, David Angueira.

La reunión será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata.

La reunión será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata.

También fueron convocados Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM); Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; y Paula Litvachky, del CELS.

La lista de expositores se completa con los abogados de la UBA Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra, además de Mariana Altieri, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

También participarán Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística y docente universitario; Fernando Morales, perito naval VGM y presidente de la Liga Naval Argentina; y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS).

En pocas palabras

  • Debate legislativo: Diputados retoma el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía.
  • Modificaciones clave: Se plantean mayores penas para la explotación de recursos en Malvinas y creación de Consejo de Seguridad Nacional.
  • Expositores invitados: Participarán especialistas y exfuncionarios como Daniel Filmus y Guillermo Carmona.
Resumen generado por Thinkindot AI
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